In kaart | Hier werden de meeste coronaboetes uitgedeeld

Tot een jaar geleden had nog niemand gehoord van de ‘coronaboetes’. Maar intussen werden er in Vlaanderen en Brussel al 127.505 coronaboetes uitgedeeld. Dat blijkt uit een rondvraag van Het Nieuwsblad. De boetes werden uitgeschreven voor allerlei soorten overtredingen van de coronamaatregelen, zoals het niet dragen van een mondmasker, samenscholingen en het organiseren of deelnemen aan lockdownfeestjes.

Bijna exact een jaar geleden ging ons land in lockdown en werden we plots geconfronteerd met coronamaatregelen: afstand houden, een verbod op samenscholen, een mondmasker dragen enzovoort. Maar die werden niet altijd even goed nageleefd. Sterker nog, in ons land werden er het afgelopen jaar in totaal 127.505 coronaboetes uitgeschreven. Voor Vlaanderen spant Oost-Vlaanderen de kroon maar nergens werden er zoveel boetes uitgedeeld als in Brussel.

Oost-Vlaanderen: 23.846 boetes

In Vlaanderen werden de meeste coronaboetes uitgedeeld in Oost-Vlaanderen, namelijk 23.846 boetes op één jaar tijd. Ondanks dat hoge cijfer, benadrukt de politie van Sint-Niklaas dat er niet altijd meteen een boete wordt uitgeschreven. ‘Het is de bedoeling dat we de veiligheid van de mensen garanderen, niet hen op kosten jagen’, vertelt de politie van Sint-Niklaas. ‘Zulke boetes kunnen leiden tot echte gezinsdrama’s. Maar we stellen uiteraard wel duidelijke grenzen, ook al zijn die niet voor iedereen even aangenaam. Wie na een eerste verwittiging opnieuw wordt betrapt, gaat sowieso op het boekje.’

Antwerpen: 21.762 boetes

In de provincie Antwerpen werden er in totaal al 21.762 boetes uitgedeeld, met de meeste boetes in Antwerpen zelf. Daar werden er 7.981 boetes uitgedeeld. Ook in de politiezone Mechelen-Willebroek werden er heel wat boetes uitgedeeld, namelijk 2.470.

West-Vlaanderen: 19.577 boetes

Nergens in West-Vlaanderen werden er zo veel coronaboetes uitgedeeld als in Kortrijk. Daar werden het afgelopen jaar 2.429 boetes uitgedeeld. Toch was het volgens de politie in West-Vlaanderen niet - zeker in het begin - niet altijd even gemakkelijk om boetes uit te schrijven. ‘In het begin was er nochtans veel discussie met de burgers, en dan gingen we ook de dialoog aan. Maar naarmate de regels duidelijker werden, blokten we dat ook af. En eigenlijk reageren de meesten daar goed op. Mensen zijn zich zeer goed bewust van het feit dat ze regels overtreden, bijvoorbeeld bij samenscholingen of feestjes. Wie het nu nog niet weet, heeft onder een steen geleefd. Er wordt nog weinig gediscussieerd en de meesten aanvaarden hun boete. Anders is het wel bij overtredingen tegen de nachtklok. Omdat die bestuurders vaak ook onder invloed zijn hebben ze tweemaal prijs. Dan is er vaak meer verbale agressie’, vertelt korpschef Johan Geeraert van politiezone Polder.

Vlaams-Brabant: 14.517 boetes

In Vlaams-Brabant werden in totaal 14.517 boetes uitgedeeld, waarvan de meerderheid in Leuven. Daar staat de teller op 3.056. ‘Zoiets als corona heb ik natuurlijk nog nooit meegemaakt en hopelijk maak ik dit ook maar één keer mee. Uiteraard zorgde de pandemie plots voor een heel andere daginvulling. Terwijl ik mij anders bezighoud met onder meer het garanderen van de veiligheid en het goede verloop van carnavalsstoeten, wielerkoersen en andere evenementen, kwam die agenda plots blanco te staan. De markten bleven gelukkig wel grotendeels bewaard. Daar waren we zeker in de beginperiode nodig om alles in goede banen te leiden’, zegt hoofdinspecteur en coördinator van de wijkpost Scherpenheuvel-Zichem Paul Janssens.

Limburg: 9.115 boetes

Limburg telt voorlopig het laagste aantal coronaboetes met 9.115 boetes in totaal. De meeste boetes werden uitgedeeld in de politiezone Limburg Regio Hoofdstad. In Hasselt werden de meeste boetes uitgeschreven, namelijk 1.593. Ook in Genk werden er heel wat boetes uitgedeeld, namelijk 971 boetes op één jaar tijd.

Brussel: 38.688 boetes

Voor Brussel zijn er geen aparte cijfers per gemeente, maar in totaal werden er in Brussel en de 19 gemeentes 38.688 coronaboetes uitgedeeld. Hiermee komt Brussel op nummer één te staan op het vlak van uitgedeelde boetes. Volgens de politie van Anderlecht was het opvallend hoeveel kliktelefoontjes er binnenkwamen van buurtbewoners, maar iedereen een boete geven, heeft volgens de politie weinig nut. ‘Vaak gaat het om mensen die handelaars verklikken of klagen over hangjongeren. Makkelijk is het zeker niet. Het heeft weinig zin om iedereen een boete aan te smeren. Sommigen kunnen die toch niet betalen. Dan kiezen we liever voor de sensibiliserende middenweg. Hardleerse mensen vliegen uiteraard wel op de bon’, klinkt het.