Commissie Vervolgingen wil parlementaire onschendbaarheid Dries Van Langenhove opheffen

In een verslag aan de Kamer stelt de Commissie Vervolgingen voor om de onschendbaarheid van Vlaams Belang-fractielid Dries Van Langenhove op te heffen. Volgens de commissie dringt het Kamerlid daar zelf op aan en werd het voorafgaand gerechtelijk onderzoek ‘grondig gevoerd’. De voltallige Kamer moet het verslag nu bekrachtigen maar dat wordt een formaliteit.

De afgelopen weken boog de Commissie Vervolgingen van de Kamer zich over de mogelijke opheffing van de parlementaire onschendbaarheid van Kamerlid Dries Van Langenhove (als onafhankelijke lid van de Vlaams Belang-fractie). Al net na de verkiezingen van 2019 deelde Erwin Dernicourt de Kamer mee dat er een gerechtelijk onderzoek werd gevoerd ten laste van de pas verkozen Van Langenhove.

Begin dit jaar volgde de melding dat het onderzoek was afgerond en werd formeel de opheffing van de onschendbaarheid gevraagd. Het Gentse gerecht wil de radicaal-rechtse politicus naar de correctionele rechtbank verwijzen.

Van Langenhove wordt vier feiten te laste gelegd: de aanzetting tot haat of geweld tegen een bepaalde gemeenschap, het te koop aanbieden van pepperspray (verboden wapen), het verspreiden van racistische denkbeelden en het verlenen van medewerking aan een groep die segregatie voorstaat. Voor enkele andere beschuldigingen stelt het Gentse gerecht hem buitenvervolging: inbreuken op de wet op het negationisme, de vergunningplicht voor wapens, bendevorming (Schild & Vrienden) en vernielingen (Schild & Vrienden).

Dernicourt vertelde in de commissie dat het onderzoek werd gestart na uitzending van de Pano-reportage in september 2018 over Schild & Vrienden waaruit bleek dat de organisatie naast een publieke ook een verborgen kant had en dat er in besloten chatgroepen racistisch en negationistisch materiaal werd gedeeld onder de leden. Eerste substituut Caroline Jonckers lichtte het gerechtelijk onderzoek toe. Vervolgens werd er op vraag van enkele commissieleden gedebatteerd over de perslekken, de reden waarom de ene beschuldiging wel en de andere niet werd weerhouden en de expliciete keuze om de inverdenkingstellingen te bepreken tot de kernleden van Schild&Vrienden.

Nadien hoorde de commissie Van Langenhove zelf. Hij bracht geen verdedigingsnota mee en vroeg zelf om de opheffing van zijn onschendbaarheid.

In haar verslag wijst de commissie op het uitgangspunt dat ze niet moet oordelen over schuld of onschuld. In geen geval moet ze naar het waarheidsgehalte van de tenlasteleggingen peilen. Ze voert geen onderzoek uit. Wel moet de commissie ‘marginaal toetsen’ of het gerechtelijk onderzoek op een grondige manier is gevoerd. De commissie concludeert dat het Gentse onderzoek ‘grondig’ is gevoerd en stipt verder aan dat Van Langenhove zelf vragende partij is.

Het verslag gaat nu naar de Kamer. De goedkeuring, na een eventueel debat, wordt een formaliteit.