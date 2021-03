Manchester City wil langer door met Kevin De Bruyne, flirt met Messi is voorbij

Manchester City heeft een nieuw, verbeterd contractvoorstel overgemaakt aan Kevin De Bruyne (29). De flirt van de club met Lionel Messi lijkt definitief voorbij. In het nieuwe contract zou De Bruyne meer gaan verdienen dan de huidige 18 miljoen euro bruto per jaar.

Foto: BELGAIMAGE

Je bent maar zo goed als je laatste match. Die wet uit de topsport geldt nergens meer dan in de Premier League. Sinds hij terugkeerde uit blessure, plaatsen pers en publiek vraagtekens bij de prestaties van Kevin De Bruyne. Na de verloren derby tegen Manchester United klonk het dat KDB niet meer hetzelfde rendement haalt als vorig seizoen. Sommige analisten en media trekken op dit moment zelfs zijn basisplaats in twijfel.

In de bestuurskamer en bij de trainersstaf wordt er radicaal anders over Kevin De Bruyne gedacht. Manager Pep Guardiola beschouwt hem als zijn verlengstuk op het terrein. De samenwerking resulteerde tot nog toe in twee titels en vier nationale bekers. Dit seizoen komt daar vrijwel zeker een derde titel en heel misschien zelfs de eindzege in de Champions League bij. Het hoefde niet te verbazen dat vorig jaar de onderhandelingen voor een nieuw contract werden opgestart. De Bruynes huidige verbintenis loopt tot 2023, maar de laatste aanpassing dateert al van januari 2018.

De eerste gesprekken verliepen moeizaam. In het spel van vraag en aanbod speelde City het hard. Door de coronapandemie wist de club dat het niet meteen een vijandig overnamebod op De Bruyne moest verwachten. In het eerste contractvoorstel zou KDB in het eerste jaar zelfs minder verdienen dan de 18 miljoen euro die hij op dit moment krijgt op jaarbasis. De Bruyne wees het voorstel af, wat meteen de deur openzette voor speculaties.

Op de achtergrond speelde mee dat Lionel Messi in beeld kwam als een haalbare prooi. De Argentijn is deze zomer een vrije speler en kan sinds januari tekenen waar hij wil. Niet alleen Pep Guardiola, maar ook technisch directeur Txiki Begiristain en CEO Ferran Soriano hebben een gezamenlijk verleden met de sterspeler van Barcelona. Eind vorig jaar ging het gerucht dat City De Bruyne bewust een bespottelijk laag voorstel had gedaan om centen te sparen voor Messi.

Dat misverstand is intussen uit de wereld geholpen. Door de verkiezing van Joan Laporta als voorzitter is de kans een stuk minder groot dat Messi uit Barcelona vertrekt. En als hij vertrekt, lijkt Paris Saint-Germain een meer waarschijnlijke bestemming. City maakt intussen prioritair werk van het aantrekken van een nieuwe spits. Op Sérgio Agüero wordt niet meer gerekend en de namen van Erling Braut Haaland en zelfs Romelu Lukaku worden nadrukkelijk genoemd.

Daarnaast trekt City de kaart van Kevin De Bruyne. Volgens onze informatie heeft de club hem een nieuw, verbeterd voorstel overgemaakt. Hij zou daarin niet minder, maar meer gaan verdienen dan de huidige 18 miljoen euro bruto per jaar. De grote lijnen liggen vast, op dit moment wordt gesproken over de concrete invulling van het contract.

Na de breuk met zijn makelaar Patrick De Koster voert De Bruyne de onderhandelingen zelf. Op de achtergrond krijgt hij raad van een team advocaten en van zijn vader Herwig. Naar verwachting wordt nog voor het einde van het seizoen een definitief akkoord bereikt.

De Bruyne zelf heeft altijd laten verstaan dat hij het naar zijn zin heeft in Manchester. Hij wil blijven, op voorwaarde dat de kern competitief genoeg is om mee te strijden voor de Champions League.