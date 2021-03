De Amerikaanse president Joe Biden zal zijn hond Major, de Duitse herder die een medewerker gebeten heeft, niet laten inslapen. ‘Hij blijft een deel van de familie,’ stelde het Witte Huis. Zowel Major als Champ, de andere Duitse herder van Biden, werden er weggehaald na het bijtincident.

‘Nog een vraag over de honden? Oké’, reageerde Witte-Huiswoordvoerster Jen Psaki dinsdag laconiek toen een journalist tijdens een persbriefing duidelijk maakte dat er toch nog vragen zijn rond het bijtincident. Psaki stelde hondenliefhebbers meteen gerust. ‘Major Biden blijft een deel van de familie. Ik kan je verzekeren dat men hem niet zal laten inslapen.’

Volgens de nieuwszender CNN, die als eerste over het incident berichtte, was het slachtoffer een lid van het beveiligingspersoneel in het Witte Huis. Psaki kon dat niet bevestigen.

Zenuwachtig

De drie jaar oude hond Major werd door de Bidens geadopteerd in 2018 en werd zo in januari de eerste asielhond in het Witte Huis. Sindsdien zou de hond volgens CNN meerdere keren erg zenuwachtig hebben gereageerd, waarbij hij gesprongen en geblaft zou hebben naar medewerkers en zelfs op hen afgestormd zou zijn.

In februari noemde de first lady Jill Biden het in het tv-programma The Kelly Clarkson Show nog ‘een obsessie’ om te maken dat de honden zich thuis zouden voelen in het Witte Huis. Major en de twaalfjarige Champ, de eerste hond van de Bidens, zijn sinds het bijtincident teruggebracht naar het huis van de Bidens in de staat Delaware.