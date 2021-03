‘Georganiseerde misdaad stapje voor blijven’

‘De operatie was ongezien, niet alleen in België, maar ook in veel buurlanden’, zei minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) over de massale huiszoekingen dinsdag bij de grootste politieoperatie ooit in ons land. ‘Nu moet het zware werk beginnen.’

Er werden zes vuurwapens, acht luxewagens, drie geldmachines, politie-uniformen en 1,2 miljoen euro in beslag genomen. Die operatie kwam er nadat de ‘onkraakbare code’ van de versleutelde berichtendienst Sky ECC werk gebroken, een catastrofe voor de georganiseerde misdaad. ‘De voorbereiding en de methode van deze operatie is ongezien. Om op het terrein met zo veel tegelijkertijd in actie te treden, samen met de speciale eenheden, dat is echt uniek’, zei Verlinden in De Ochtend op Radio 1.

Het onderzoek moet nu uitwijzen in welke mate de geviseerde criminele organisatie tentakels heeft in de bovenwereld. ‘Maar we kunnen nu al vaststellen dat die overal zitten, ook bij bepaalde administraties en diensten’, zei de minister. ‘Het is bekend dat dit soort georganiseerde criminele organisaties ook in de bovenwereld zit.’

Kop kleiner

‘Een miljard berichten werden onderschept, die organisatie is echt een kop kleiner geworden, maar het zware werk moet nu nog beginnen’, zei Verlinden. Op basis van alle informatie die via de kraak van Sky ECC is binnen­gehaald, zullen verschillende parketten in ons land afzonderlijke onderzoeken beginnen naar drugs­zaken, gewelddadige afrekeningen, witwaspraktijken en ­wapenhandel, maar ook corruptie. Volgens Eric Snoeck, de baas van de federale ­gerechtelijke politie, gaat het om honderden dossiers.

‘De communicatie onderuit halen van een groot crimineel netwerk was al goed, maar de federale gerechtelijk politie heeft meer mensen en middelen nodig om de georganiseerde misdaad in de toekomst een stap voor te blijven’, zei Verlinden. ‘We moeten ons geen illusies maken, de criminelen zullen zich herstellen, en we moeten naar de toekomst kijken en blijven investeren in de politie.’

Daarvoor werkt Verlinden aan een initiatief om lokale besturen uit te rusten om te kunnen optreden tegen irreguliere ondernemingen. ‘De reguliere economie wordt gehinderd door illegale bedrijven, ik werk aan een voorstel zodat lokale ondernemingen kunnen werken met een uitbatingsvergunning, waarbij ook financiële stromen onderzocht kunnen worden.’

Verwante artikels 09/03/2021 De echte war on drugs kan eindelijk beginnen