Grieken gefrustreerd door strenge coronamaatregelen: rellen na betoging tegen politiegeweld

In de Griekse hoofdstad Athene zijn dinsdag zo’n 5.000 mensen op straat gekomen om te betogen tegen politiegeweld. De manifestatie eindigde in rellen. Ze werd georganiseerd nadat een virale video van een jongen die zondag door agenten geslagen werd viraal ging. De jongen zou zich niet gehouden hebben aan de coronamaatregelen.

Ongeveer 5.000 personen kwamen dinsdag op straat in Athene om te betogen tegen politiegeweld. Aanleiding is een virale video van een jongeman die zondag in een buitenwijk in Athene met een wapenstok werd geslagen door een politieagent. Dat gebeurde tijdens een controle op de coronamaatregelen. Volgens de politie vond het incident plaats nadat de agenten werden aangevallen door dertig personen, maar inwoners van de wijk ontkennen die versie van het verhaal. De beelden van die confrontatie gingen viraal. In de video roept de jongeman dat hij pijn heeft.

Betogers hadden dinsdag banners mee met opschriften als ‘de flikken buiten uit onze wijk’ en ‘de parken zijn bedoeld om te lachen, niet om te horen: ik heb pijn’. De politie liet weten al voor de rellen mensen te hebben opgepakt die ijzeren staven of molotovcocktails bij zich hadden.

Het parket heeft intussen een onderzoek gestart naar mogelijke criminele daden door de politieagent. De politie opende een intern onderzoek naar de agent.

Erg strenge maatregelen: bericht sturen wanneer je buiten gaat

Klachten over politiegeweld in Athene zijn volgens een bevoegde ombudsman gestegen, meldt Reuters. Veel mensen zijn gefrustreerd met de strenge coronamaatregelen in het land. Zo geldt er een avondklok van 21 uur tot 5 uur tijdens de week en van 19 uur tot 5 uur tijdens het weekend, moeten inwoners een officieel certificaat aanvragen om naar hun (essentieel) werk te kunnen gaan, en zijn culturele sites zoals musea en archeologische plaatsen gesloten. Ook zijn de scholen, gebedshuizen en niet-essentiële winkels gesloten.

In Athene gelden er nog strengere regels. Wanneer er daar naar buiten wordt gegaan, moet er een bericht gestuurd worden naar een nummer waarin je je naam, adres en de reden waarom je naar buiten gaat, moet meedelen. Er zijn slechts zes redenen om naar buiten te komen in de hoofdstad, en protesteren staat daar zeker sinds juli niet meer bij. Toen keurde het parlement een nieuwe wet goed die protesten heel erg kan beperken, en zelfs kan verbieden, indien geacht wordt dat ze een gezondheidsrisico vormen. De invoering van de wet kreeg veel kritiek: van Amnesty international, activisten, journalisten tot zelfs de commissie binnen het parlement die belast is met de beoordeling van wetten.

Molotovcocktails

De frustratie met de coronamaatregelen kwam ook tot uiting tijdens de rellen waarin de manifestatie van dinsdag uitmondde. Volgens een fotograaf van persagentschap AFP begonnen die toen een groep van ongeveer 200 gemaskerde personen richting het politiecommissariaat van Nea Smyrni trok. De relschoppers gooiden stenen en molotovcocktails naar het commissariaat en de politie reageerde met traangas en het waterkanon. Tientallen vuilnisbakken werden in brand gestoken.

Een politieagent raakte zwaargewond aan het hoofd tijdens en werd overgebracht naar het ziekenhuis. Journalisten en fotografen werden eveneens aangevallen door de gemaskerde manifestanten.

De Griekse premier Kyriakos Mitsotakis zei in een korte verklaring op televisie dat het geweld moet stoppen. ‘Ik spreek jonge mensen aan, die moeten creëren niet vernietigen. Blinde woede helpt niemand.’

