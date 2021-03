Aantal ziekenhuisopnames op weekbasis blijft stabiel, aantal overlijdens stijgt

Van 3 tot 9 maart zijn gemiddeld 150,3 mensen met covid-19 opgenomen in de ziekenhuizen, een daling met 1 procent in vergelijking met de week voordien. Dat blijkt uit de voorlopige gegevens die Sciensano woensdagochtend heeft gepubliceerd.

De voorbije week waren de gemiddelde ziekenhuisopnames relatief stabiel, maar de krant Het Nieuwsblad meldde woensdag dat de ziekenhuizen dinsdag opnieuw 201 mensen moesten opnemen. Een cijfer dat dicht in de buurt komt van de plotse stijging tot 204 opnames die het Overlegcomité twee weken geleden deed besluiten om versoepelingen voorlopig op te schorten, aldus de krant.

Volgens de voorlopige gegevens van Sciensano lag het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus in de week tussen 28 februari en 6 maart op gemiddeld 2.345 per dag, een daling met 3 procent in vergelijking met de week voordien. Sinds het begin van de coronapandemie raakten al zeker 791.171 Belgen besmet.

Er worden dagelijks zo’n 43.600 mensen getest. De positiviteitsratio, het aantal mensen dat positief test in verhouding tot het totale aantal tests, blijft stabiel en bedraagt nu 6,1 procent.

Het aantal overlijdens aan covid-19 steeg in de week van 28 februari tot 6 maart dan weer met 6,4 procent tot gemiddeld 26,1 per dag. In totaal kostte het virus al aan 22.327 landgenoten het leven.

Er werden op dit moment al 644.933 mensen in ons land gevaccineerd met de eerste dosis. Dat is 7 procent van de bevolking. 345.696 (3 procent van de bevolking) van hen kregen al een tweede prik.