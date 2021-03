Borussia Dortmund is de eerste kwartfinalist, verlengingen in Juventus-Porto

Borussia Dortmund heeft zich dinsdagavond met een 2-2 gelijkspel tegen FC Sevilla als eerste team geplaatst voor de kwartfinales van de Champions League. In Turijn worden er verlengingen gespeeld tussen Juventus en Porto.

Borussia Dortmund, met Thorgan Hazard aan de aftrap en Thomas Meunier op de bank, ging medio vorige maand in de heenwedstrijd van de achtste finales al met 2-3 winnen in Andalusië en nam in Westfalen reeds in de eerste helft de laatste twijfels weg, met het openingsdoelpunt van de onvermijdelijke Erling Haaland, op aangeven van Marco Reus.

Sevilla had na het resultaat uit de heenwedstrijd de bui reeds zien hangen en was zonder al te veel ambities naar Duitsland afgereisd. Coach Julen Lopetegui had zijn basiself dan ook flink door elkaar gehaald.

Haaland dikte met zijn tweede van de avond na 54 minuten aan tot 2-0, twintig voor affluiten zorgde Youssef En Nesyri van op de stip voor de aansluitingstreffer. Twee minuten voordien was Hazard naar de kant gehaald. En Nesyri zorgde in de blessuretijd nog voor de gelijkmaker, Thomas Meunier was een minuut voordien ingevallen.

Juventus was enkele weken geleden de enige uitploeg die tegen een nederlaag aanliep in de heenwedstrijden van de achtste finales. De regerende Italiaanse landskampioen keerde uit Portugal terug met een 2-1 nederlaag, dankzij het uitdoelpunt niet eens zo’n slecht resultaat. Zelf één doelpuntje scoren en de boel achterin gesloten houden moest voldoende zijn voor Juve in de terugwedstrijd, maar het draaide helemaal anders uit. Na een duidelijke strafschopovertreding opende Sergio Oliveira al na negentien minuten de score voor de bezoekers uit Porto.

Gelukkig voor de thuisploeg was er in het begin van de tweede helft al de schitterende gelijkmaker van Federico Chiesa, na een afleggertje van Cristiano Ronaldo. Het doelpunt van de hoop en niet veel later bracht aanvaller Mehdi Taremi de bezoekers helemaal in de problemen, door een totaal overbodige tweede gele kaart te pakken. Juventus duwde door en net voorbij het uur was Chiesa er met een rake kopbal al met de 2-1, na een uitgemeten assist van Cuadrado vanuit de half-ruimte. In blessuretijd werd de 3-1 van Morata afgekeurd wegens buitenspel en zo werden het verlengingen.

Het fenomeen zit nu al aan tien goals dit seizoen in de Champions League (in zes matchen). In totaal scoorde hij al twintig keer in het kampioenenbal en dat in veertien matchen. Niemand deed ooit beter of komt zelfs maar in de buurt. Met zijn twee goals gisteren is hij ook de eerste speler die in vier opeenvolgende matchen meer dan een keer scoort.

Sevilla kon nog twee keer tegenscoren via En-Nesyri, maar verder geraakte het niet.

Bij Dortmund stond Thorgan Hazard in de basis. Hij kreeg twee mooie kansen, maar kon niet scoren. De Rode Duivel werd iets na het uur vervangen. Thomas Meunier mocht in blessuretijd opdraven, Axel Witsel is nog een tijdje geblesseerd.