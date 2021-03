De onkraakbare code van de versleutelde berichtendienst Sky ECC is gebroken. Voor de georganiseerde misdaad is dat een catastrofe.

Gedaan met het oppakken van ­alleen maar de straatdealers en de chauffeurs die de cocaïne in de ­haven uithalen. De echte war on drugs in en rond Antwerpen kan beginnen. Al te vaak stokten de gerechtelijke ...