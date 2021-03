Extra geld moet druk op jeugdzorg doen dalen

De Vlaamse regering trekt zo’n 5 miljoen euro extra uit na de vele noodsignalen uit het veld om het welzijn van kinderen, jongeren en gezinnen te verbeteren.

‘Er is een structureel probleem bij onze welzijnspartners. De tweedelijnszorg is aan het verzuipen.’ Tom Bellens, directeur van het Vrij CLB Antwerpen, schetste dit weekend hoe kritiek de situatie is voor welzijnswerkers in de eerste en tweede lijn (DS 6 maart). De Vlaamse regering investeert nu 4,8 miljoen euro extra om de psychische en psychosociale problemen bij kinderen op te vangen. Dat is op de ministerraad beslist. Het geld komt uit de relancepot. ‘We willen werken aan een cultuuromslag van de huidige wachtlijstlogica’, zegt Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V). ‘Vandaag bestaan er schotten en poorten tussen sectoren. De nulde lijn vult de lijsten van de eerste lijn, de eerste lijn van de tweede lijn enzovoort. Dat moet anders.’

De sociale diensten van de jeugdrechtbank mogen op 28 extra voltijdse personeelsleden redenen of twee per regio. Daarvoor wordt anderhalf miljoen euro vrijgemaakt. De Vertrouwenscentra Kindermishandeling en de Ondersteuningscentra Jeugdzorg kunnen op 1,2 miljoen directe ondersteuning rekenen. Om de zogenaamde cultuuromslag mogelijk te maken, wordt ook in twintig tijdelijke verblijfplaatsen in de jeugdzorg voorzien, gekoppeld aan veertig trajecten intensieve begeleiding ‘terug-naar-huis’. ‘We zijn niet blind voor de negatieve gevolgen van de lockdown en de coronamaatregelen’, stelt Beke.

‘We kaarten de problematiek elk jaar aan. Het is goed nieuws dat men de relancemiddelen aanwendt om de wachtlijsten aan te pakken’, zegt Kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens. Ze schreef de voorbije weken verschillende kabinetten aan omdat ze ook noodsignalen ontving. ‘Voor veel diensten is het dweilen met de kraan open’, zegt ze. Dit is voor haar slechts een eerste stap. ‘Dit kan kinderen en jongeren met een zorgnood tijdelijk voorthelpen, maar het blijft zaak om dit goed op te volgen of de wachtlijsten ook effectief korter worden.’