Alexander Wang biedt excuses aan na wangedrag

De Amerikaanse modeontwerper Alexander Wang heeft er spijt van dat hij mensen pijn heeft gedaan met zijn gedrag. Op Instagram belooft de 37-jarige beterschap.

‘Een aantal individuen zijn recentelijk naar buiten gekomen met claims over mijn gedrag in het verleden. Ik sta achter hun recht om dat te uiten, en ik heb aandachtig geluisterd naar wat zij te zeggen hadden. Het was niet makkelijk voor hen om die verhalen te delen, en ik heb er spijt van dat mijn handelen hen pijn heeft gedaan’, zegt Alexander Wang in zijn post op Instagram.

Hij vervolgt: ‘Alhoewel we het niet eens zijn over alle details van deze persoonlijke ontmoetingen, zal ik een beter voorbeeld zijn en mijn positie en invloed gebruiken om anderen aan te sporen schadelijk gedrag te herkennen. Het leven draait om leren en groeien, en nu ik het beter snap, zal ik mij ook beter gedragen.’

In shock

In januari vertelde een model op TikTok over zijn ervaringen met Wang. ‘Hij begon me te betasten, met zijn hand langs mijn been en langs mijn kruis. Ik bevroor totaal omdat ik in shock was. Ik keek naar links en zag dat het een heel beroemde modeontwerper was’, klonk het. Na de video volgden al snel meer mensen op sociale media die de designer beschuldigden van seksueel wangedrag.

De modeontwerper, die eerder creatief directeur was van Balenciaga en sinds 2005 zijn eigen label heeft, reageerde eerst boos op de geruchten en ontkende zich ooit schuldig te hebben gemaakt aan het ‘afschuwelijke gedrag’ waarvan hij werd beschuldigd. Geen van de slachtoffers die hun verhalen hebben gedeeld, hebben tot nu toe juridische stappen ondernomen. Sommigen verzamelden zich wel en hebben samen een advocaat in de arm genomen.