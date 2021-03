Bart De Wever: ‘Ik denk dat er heel veel mensen in Antwerpen zitten te bibberen in hun bed’

Naar aanleiding van de grootste politionele drugsoperatie in ons land zat burgemeester van Antwerpen Bart De Wever in Terzake. ‘Het hoofd van de drugsmisdaad ligt in Amsterdam, maar de armen en benen liggen in Antwerpen.’

Bijna tweeduizend speurders deden vanochtend op meer dan 200 locaties tegelijkertijd huiszoekingen, in onder meer Antwerpen, Limburg en Brussel. Er werden 48 personen opgepakt voor verhoor. Zo’n vijftien illegale wapens en zeventien ton cocaïne zijn in beslag genomen. De operatie was een succes doordat de beruchte applicatie Sky-ECC werd gekraakt en neergehaald. De app wordt voornamelijk gebruikt door criminelen. Door die hack konden speurders zeker een maand lang live berichten die grote criminelen met elkaar uitwisselden, registreren.

‘Dit is ongezien’, reageerde burgemeester van Antwerpen Bart De Wever op de drugsoperatie in Terzake. ‘Het grootste netwerk van drugsmaffia wereldwijd is neergehaald in ons land. Heel de wereld kijkt nu naar ons’, zei hij. De helft van de app-gebruikers in ons land bevond zich in Antwerpen. ‘Dat is geen verrassing voor mij’, aldus De Wever. ‘Het hoofd van de drugsmisdaad ligt in Amsterdam, maar de armen en benen liggen in Antwerpen. Ik denk dat er heel veel mensen in Antwerpen nu zitten te bibberen in hun bed.’

Wat ons de komende maanden te wachten staat, is een gigantische opdracht. Volgens het parket zijn er nieuwe dossiers opgestart en zullen er verschillende nieuwe strafbare feiten aan het licht komen. ‘Daar hebben we de mensen en middelen niet voor’, zegt De Wever. ‘We hebben een goudmijn doorboord, maar we zitten met een onderbemanning. Er moet nu iets gebeuren, de troepen moeten versterkt worden.’