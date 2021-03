Buckingham Palace reageert op ‘verontrustende’ beschuldigingen van racisme: ‘We nemen dit zeer ernstig’

Buckingham Palace heeft een persmededeling verstuurd als antwoord op de beschuldiging van prins Harry en zijn echtgenote Meghan Markle. Volgens het koppel zou een lid van het Britse koningshuis zich racistisch hebben uitgelaten over de huidskleur van Archie, hun eerste kind. Volgens het paleis zijn de beschuldigingen ‘verontrustend’ en ‘zullen ze aangepakt worden binnen de familie’.

Buckingham Palace heeft het stilzwijgen over explosieve beweringen van de hertog en hertogin van Sussex doorbroken. In een verklaring van het paleis namens de koningin staat: ‘De hele familie is bedroefd om te vernemen dat de laatste jaren uitdagend zijn geweest voor Harry en Meghan’, aldus de koningin in een verklaring.

‘De kwesties die aan de orde zijn gesteld, met name die over racisme, zijn verontrustend. Hoewel sommige beschrijving kunnen verschillen, worden ze zeer serieus genomen en zullen ze door de familie privé worden behandeld. Harry, Meghan en Archie zullen altijd zeer geliefde familieleden zijn.’

In hun CBS-interview met Oprah Winfrey beweerden Harry en Meghan dat een niet nader genoemd lid van de koninklijke familie zich had afgevraagd welke huidskleur hun baby Archie zou kunnen hebben. Meghan beweerde ook dat ze zich suïcidaal had gevoeld, maar dat haar verzoeken om hulp voor haar geestelijke gezondheid werden genegeerd.

