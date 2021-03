De man die de Franse wijnwereld schokte, is overleden

Een van de meest gereputeerde wijnjournalisten ter wereld, auteur van vele artikels en boeken, en oprichter van de Franse Académie du Vin, overleed dinsdag op zijn eigen wijndomein in Zuid-Engeland. Hij zal altijd herinnerd worden als de eerste wijnschrijver die de hegemonie van de Franse wijnen doorbrak.

Steven Spurrier begon als een wijnhandelaar, eerst in Engeland bij een invoerder, nadien in Parijs als eigenaar van een wijnwinkel. Dat een Engelsman in hun land wijn kwam verkopen, was voor de Fransen ...