Nominaties voor Bafta’s kleuren opvallend vrouwelijk

De Britse ‘coming-of-age’-film Rocks en het Amerikaanse drama Nomadland hebben elk zeven nominaties in de wacht gesleept voor de British Academy of Film and Television Arts (Bafta’s) dit jaar. Ze staan daarmee bovenaan de lijst.

Nomadland volgt een ontslagen weduwe, gespeeld door Frances McDormand, die met een camper door het westen van de Verenigde Staten trekt. McDormand werd voor haar rol genomineerd voor beste actrice, terwijl cineaste Chloé Zhao een nominatie kreeg in de categorie beste regisseur. In die categorie zijn vier van de zes genomineerden trouwens vrouwen.

In Rocks van Sarah Gavron wordt dan weer de tiener Olushola, bijgenaamd Rocks, gevolgd. Rocks, vertolkt door Bukky Bakray, wordt samen met haar jongere broer door hun moeder achtergelaten in Londen en moet voor zichzelf leren opkomen.

Ook The Mauritanian, dat het verhaal vertelt van een man die na de aanslagen op 9/11 werd opgepakt door de Amerikaanse regering, kreeg meerdere nominaties.

In de categorie beste film zijn Nomadland, The Father, The Mauritanian, Promising Young Woman en The Trial of the Chicago 7 genomineerd.

De vorig jaar overleden Chadwick Boseman werd genomineerd in de categorie beste acteur voor zijn rol in Ma Rainey’s Black Bottom. Daarnaast werden in dezelfde categorie ook Riz Ahmed, Anthony Hopkins, Adarsh Gourav, Mads Mikkelsen en Tahar Rahim genomineerd.

Frances McDormand, Vanessa Kirby, Bukky Bakray, Alfre Woodard, Wunmi Mosaku en Radha Blank mogen hopen op een Bafta voor beste actrice.

Opvallend is dat er dit jaar veel niet-witte acteurs en regisseurs genomineerd zijn. Dat staat in schril contrast met vorig jaar, toen de organisatie bakken kritiek kreeg omdat er zo goed als geen gekleurde artiesten genomineerd waren. Dat leidde tot de protestactie #BaftasSoWhite.

De uitreiking van de prijzen vindt plaats op 11 april.