Bpost boekt eerste verlies sinds de beursgang

Bpost heeft afgelopen jaar een verlies geleden van 19,2 miljoen euro. Dat is het gevolg van een forse minwaarde op de verkoop van Bpost Bank.

Een combinatie van matige operationele resultaten en verliezen op deelnemingen, zorgt ervoor dat Bpost voor het eerst sinds zijn beursgang verlies lijdt. Maar het is eigenlijk nog verder teruggaan in de tijd want Bpost kwam in 2014 als gezond bedrijf naar de beurs. Dit tegen 14,50 euro per aandeel. Het noteert vandaag bijna een derde onder die prijs.

De bedrijfsopbrengsten stegen met 8,3 procent maar de bedrijfswinst daalde met 30,8 procent tot 200,7 miljoen. Het verlies komt uit op 19,2 miljoen. Opvallend is dat het aantal werknemers opnieuw steeg. Dit met 9,2 procent tot 38.639 als ook de interimkrachten erbij geteld worden.

De verkoop van de deelneming van 50 procent in Bpost Bank aan BNP Paribas Fortis ging gepaard met een afboeking van 141,6 miljoen. Ook op de krantenwinkeltjes en International Mail gebeurde een afboeking (62,1 miljoen).

Opvallend is dat in de historische cashcow, de brievenpost, er in het vierde kwartaal een bedrijfsverlies werd opgetekend vooral door de afboekingen. Maar er blijkt ook geen positief effect van het introduceren van een trage postbedeling waarbij maar twee keer per week niet-prioritaire post wordt bedeeld. Het bedrijfsverlies kwam er in het vierde kwartaal uit op 15,5 miljoen. Zonder de afboekingen er nog altijd een achteruitgang van de bedrijfswinst met een derde. Het is uitkijken hoe de beurs morgen deze zwakke cijfers inschat. De jongste dagen was het aandeel Bpost gestegen omdat buitenlandse postbedrijven goede cijfers publiceerden.