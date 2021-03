EU-landen willen vaccinatiepaspoorten voor verre reizen, mét of zonder EU-versie

Na landen als Israël en Bahrein deelt nu ook China digitale vaccinatiecertificaten uit. Voorlopig hebben ze enkel in het land zelf nut, maar wederzijdse erkenning is nodig om opnieuw volop te reizen. Europese lidstaten hebben moeite om te wachten op de Europese Unie.

Israël heeft alvast met Griekenland en Cyprus afgesproken dat ze ­wederzijds toeristen met een vaccinatiebewijs zullen toelaten, Spanje is bereid bilaterale akkoorden te overwegen als er geen oplossing gevonden kan worden op Europees niveau en de Nederlandse regering werkt aan een app die als vaccinatiebewijs in het buitenland kan dienen. Het zijn duidelijke signalen dat het te lang wachten is op een Europees vaccinatiepaspoort.

Gefragmenteerd Europa

Dat het er komt, staat vast. Wat erop komt, is geweten. De vaccinatiestatus, eventueel het resultaat van een recente test en gegevens over een eventuele eerdere besmetting vormen de drie documenten waaruit het bewijs moet gaan bestaan. Waarop wacht Europa nog?

‘Ik wil vooral een gefragmenteerd en ongecoördineerd Europa vermijden op een ogenblik dat een groot deel van de mensen in Europa al gevaccineerd is’, zei voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen maandag aan De Tijd. ‘We moeten nu ons huiswerk doen om klaar te zijn tegen de zomer.’ Dat huiswerk bestaat onder meer uit het ontzenuwen van een paar hete hangijzers.

Vaccinatiediscriminatie en privacy

Om zogenaamde ‘vaccinatiediscriminatie’ te vermijden, moet iedereen die een negatieve test kan voorleggen of de ziekte doormaakte en antilichamen heeft, van de voordelen van zo’n certificaat kunnen genieten, meen von der Leyen. ‘De voorwaarden voor zo’n paspoort moeten politiek worden afgesproken.’

Een gebrek aan privacy zoals in het Israëlische systeem is in Europa niet aan de orde, zegt von der Leyen nog. ‘Europa heeft met de GDPR-regels een strenge bescherming van de privacy.’ Discussie is er verder over de vaccins die niet door het Europese geneesmiddelenagentschap EMA zijn goedgekeurd, maar wel door afzonderlijke lidstaten, zoals Hongarije.

Sputnik-V en co

Zullen die vaccins van derde landen meetellen op het vaccinatiebewijs, of niet? Daarover lopen de discussies met de lidstaten nog, maar Von der Leyen verwacht dat die vaccins ook in het systeem worden opgenomen. Ze hoopt niettemin dat de producenten eerst nog een dossier indienen bij het EMA.

De vaccins van derde landen opnemen is belangrijk om later met hen over de wederzijdse erkenning van vaccinatiecertificaten te kunnen spreken. Minister van Buitenlandse Zaken Wang Yi zei zondag dat China toch die bedoeling heeft. Of China al in gesprek is met andere landen is niet duidelijk, zegt Reuters.

Nederlandse app

Voorheen werd bekend dat Griekenland en Cyprus alvast elkaars vaccinatiebewijs zullen erkennen. Ook de Nederlandse app moet als vaccinatiebewijs gaan dienen in het buitenland, maar in eerste instantie wil de regering gevaccineerde Nederlanders weer toegang geven tot horeca, bioscopen en evenementen.

Er is al een app die een QR-code laat zien van een negatief testbewijs. Die app kan ook zo worden gemaakt dat je er een QR-code mee kunt maken van een vaccinatiebewijs, zei de coronaminister Hugo de Jonge aan de Nederlandse zender NOS.

Voor het zover is, moet volgens de minister onder meer nog duidelijk worden of mensen die gevaccineerd zijn geen belangrijke rol meer spelen bij de verspreiding van het coronavirus. Hij verwacht dat het allemaal voor de zomer rond zal zijn. Er moet echter nog een wetswijziging voor komen. Ook kijkt het kabinet nog waar de app praktisch toepasbaar is.