Grote drugsoperatie in het hele land: 17 ton cocaïne en 1,2 miljoen euro in beslag genomen

Het gerecht in ons land heeft een zware slag toegebracht aan de georganiseerde misdaad. De speurders zijn erin geslaagd de code van de versleutelde berichtendienst ‘Sky ECC’ te kraken, waardoor speurders op meer dan 200 locaties binnenvielen. ‘Het is de grootste politionele actie in ons land’, aldus het parket.

1.600 speurders deden vanochtend op meer dan 200 locaties tegelijkertijd huiszoekingen, in onder meer Antwerpen en Limburg.

De grote drugsoperatie, die eind 2018 werd geopend naar aanleiding van verschillende onderzoeken over heel het land, zorgde voor de arrestatie van 48 personen. Er zouden zo’n vijftien illegale wapens en zeventien ton cocaïne in beslag genomen zijn. Dat meldt het parket dinsdag. Daarnaast zijn ook zes vuurwapens, acht luxewagens, drie geldmachines en politie-uniformen in beslag genomen.

Volgens onze bronnen zijn al zeker één Antwerpse strafpleiter en een advocaat-stagiair opgepakt die in contacten met sommige cliënten Sky ECC gebruiken. De 48 personen zijn opgepakt voor verhoor. ‘De actie concentreerde zich op het neerhalen van de Sky ECC-infrastructuur, het oprollen van het distributienetwerk en de inbeslagname van het crimineel vermogen van de verdelers’, zegt federaal procureur Frédéric Van Leeuw. ‘Er werden ook zoveel mogelijk Sky ECC-toestellen in beslag genomen bij de geselecteerde gebruikers die geïdentificeerd werden.’ Tot op heden zouden in ons land 185 Sky ECC-toestellen in beslag genomen zijn in verschillende dossiers.

De speurders zijn er eind vorig jaar in geslaagd het onkraakbaar geachte Sky ECC te kraken. Daardoor hebben ze zeker een maand lang vele tienduizenden live berichten die grote criminelen met mekaar uitwisselden om hun deals te sluiten, kunnen registreren. Er zouden zo’n miljard berichten zijn, waarvan de helft tot op heden is ontcijferd, aldus het parket.

Nieuwe dossiers opgestart

‘In de komende weken en maanden worden nog verschillende nieuwe dossiers opgestart of bijkomende processen-verbaal opgesteld in lopende dossiers’, gaat de federaal procureur verder. ‘Omdat in de loop van het onderzoek naar de criminele organisatie SKY ECC verschillende nieuwe strafbare feiten aan het licht zijn gekomen.’

Ook in Nederland zijn vandaag op grote schaal huiszoekingen verricht: 30 mensen zijn opgepakt voor verhoor en er werden ook 28 vuurwapens in beslag genomen. Eerder al leidde het onderzoek tot de onderschepping van grote hoeveelheden drugs. De Nederlandse autoriteiten hebben ook de server van Sky ECC in beslag genomen.