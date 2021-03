Twitter labelt tweet van Thierry Baudet als misleidend

Twitter heeft een tweet van Thierry Baudet, de lijsttrekker van Forum voor Democratie, als misleidend bestempeld. Het gaat om een tweet over vaccinatie tegen het coronavirus, waarin Baudet beweert dat ‘de bijwerkingen heftig zijn’. Volgens Nederlandse media is het voor het eerst dat Twitter een label toekent aan een tweet van een Nederlandse politicus.

In de tweet van 7 maart schrijft Baudet dat hij zich ‘ABSOLUUT NIET’ zal laten vaccineren. Volgens Baudet is het risico van het virus ‘volstrekt verwaarloosbaar’ en zijn de bijwerkingen ‘heftig’. Twitter heeft de tweet als misleidend bestempeld, waardoor de reacties niet langer zichtbaar zijn en de tweet ook niet meer gedeeld kan worden. Het bedrijf linkt onderaan de tweet door naar informatie over de veiligheid van de coronavaccins.

Via het officiële partijaccount heeft Forum van Democratie Twitter op de korrel genomen. ‘Als dat geen buitenlandse inmenging in de Nederlandse democratie is, wat dan wel?’, klinkt het. De partij roept ook op tot een anticensuurwet. Op 17 maart vinden er in Nederland verkiezingen plaats.

Het is volgens Nederlandse media de eerste keer dat een tweet van een Nederlandse politicus van een dergelijk label wordt voorzien. Eerder richtte Twitter wel reeds zijn vizier op het account van voormalig Amerikaans president Donald Trump. Later werd zijn account zelfs helemaal geblokkeerd.