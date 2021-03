Hoe Meghan Markle aan prinses Diana doet denken

Het interview van prins Harry en Meghan Markle doet denken aan het ophefmakende interview van prinses Diana in 1995.

Buckingham Palace lijkt geen lessen te hebben getrokken uit de Lady Di-tragedie. In 1995 gaf zij aan de BBC een ontluisterend interview over haar leven aan het Britse hof. Nu heeft Meghan Markle hetzelfde gedaan.

Prins Harry heeft de vergelijking met zijn moeder al meerdere keren zelf gemaakt. Hij vreesde dat ‘de geschiedenis zich zou herhalen’ met zijn gezin. Als outsider kon Diana op weinig begrip rekenen. Net zoals Markle leed Diana onder constante aanvallen van de tabloids. Zo werd ze onder meer weggezet als labiel. Het Paleis liet betijen.

Mentale gezondheid

Aan Oprah Winfrey zei Meghan Markle dat ze zelfmoordgedachten had en psychologische hulp zocht. Maar Buckingham Palace wees die hulp van de hand. Ook prinses Diana worstelde met haar mentale gezondheid. Tijdens haar huwelijk met prins Charles kampte ze met depressieve gevoelens en met een eetstoornis. Ook zij kon niet op steun rekenen. Iedereen wist toen dat haar man, prins Charles, een affaire had met Camilla Parker Bowles. Dat vertelde ze allemaal tijdens het interview.

De woorden die beide vrouwen in hun interview gebruikten, vertonen gelijkenissen. ‘Je denkt dat je weet wat er gaat komen’, zei Diana, die negentien jaar was toen ze met Charles trouwde, in 1995. ‘Ik begreep niet volledig wat de job inhield’, zei Markle. Prinses Diana voelde dat ‘mensen uit haar omgeving’ haar als een probleem beschouwden. Meghan Markle haalde uit naar ‘het instituut’.

Beiden voelden zich onbegrepen aan het hof en wilden zich niet zomaar neerleggen bij de protocollen die bij het hofleven hoorden. Het is alsof Markle meer dan vijfentwintig jaar later eenzelfde ervaring had als prinses Diana, ook al hebben ze een totaal andere achtergrond. Beiden weigerden om te zwijgen en deden dat voor een miljoenenpubliek op televisie.

Transformatie

Tijdens het interview met Oprah Winfrey was prinses Diana nooit veraf. Markle droeg een armband die ooit van Diana was. En prins Harry sprak openlijk over de tragische dood van zijn moeder toen hij elf jaar was. Hij zei dat Diana boos zou zijn over hoe het koppel werd behandeld. Ze zou hen ook gesteund hebben in hun beslissing om een nieuw leven buiten de koninklijke familie te zoeken.

De Britse auteur Beatrix Campbell, die het boek Diana, Princess of Wales: how sexual politics shook the monarchy schreef, omschrijft het interview van Diana als historisch. Maar veel heeft het niet veranderd. De mensen gingen ervan uit dat de koninklijke familie zich na de dood van Diana op een of andere manier had heruitgevonden, zegt ze aan The Washington Post. ‘Maar dat blijkt nu niet het geval.’