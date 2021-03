Bijna miljoen kijkers voor Harry en Meghan bij VRT

Gemiddeld 981.307 mensen hebben maandagavond op de zender Eén of via de onlineplatformen van de VRT gekeken naar het interview met de Britse royals Harry en Meghan. Dat was goed voor een marktaandeel van 48,7 procent, zegt de VRT dinsdag. Ook in Nederland deed de VRT het goed.

De openbare omroep kaapte de uitzendrechten voor het ophefmakende interview door de Amerikaanse tv-ster Oprah Winfrey na een biedstrijd weg voor de neus van de commerciële zenders.

Bijna 1 miljoen kijkers is een eerder hoog aantal voor een actuadocumentaire. Naar de eerste aflevering van de docureeks ‘BDW’ over Bart De Wever keken vorige maand ruim 800.000 mensen op de uitzenddag. Ook het reportagemagazine Pano haalde dat onlangs nog. De documentaire over Britney Spears in Telefacts Nu, een andere ophefmakende internationale productie, op VTM deed het met 270.000 kijkers dan weer een pak minder goed op de eerste uitzenddag.

Opvallend is dat ook in Nederland nogal wat mensen maandagavond op Eén afstemden. Daar zendt de commerciële zender Net5 het interview met Harry en Meghan pas vandaag/dinsdag uit. Volgens Stichting Kijkonderzoek (SKO), dat de Nederlandse kijkcijfers registreert, keken ruim 300.000 mensen in Nederland naar het interview op de VRT-zender. Normaal kijken op dat moment hoogstens enkele tienduizenden Nederlanders naar Eén.