Defensie houdt deel F-16-vloot aan grond vanwege motorproblemen

Defensie houdt een deel van de F-16-vloot voorlopig aan de grond, na een incident in februari in Florennes waarbij een gevechtsvliegtuig bij het opstijgen motorproblemen had. Uit onderzoek blijkt dat meerdere motoren gelijkaardige afwijkingen vertonen. ‘De veiligheid van de bevolking en de bemanning is essentieel en we wensen geen enkel onnodig risico te nemen’, aldus Defensie.

Op 11 februari ondervond een F-16 motorproblemen bij het opstijgen in Florennes. De piloot maakte een gecontroleerde voorzorgslanding, volgens de standaardprocedures, stelt Defensie. Het probleem was een ‘nozzle burn through’. ‘Dit is een verschijnsel waarbij er door een breuk aan materiaal een aantal stukken door de hoge temperatuur gaan smelten en kunnen lossen’, legt Defensie uit. De motor is uitgebouwd en naar onderhoudscontractant Patria BEC gestuurd. Tijdens onderzoek is een probleem aan het licht gekomen met een pin in een beweegbare kraag op de uitlaat, die in functie van het motorregime wordt aangestuurd. Na controle blijkt dat een aanzienlijk aantal motoren gelijkaardige afwijkingen heeft, klinkt het nog.

Defensie zegt de raad van de fabrikant van de motoren (Pratt & Whitney), de vliegtuigbouwer Lockheed Martin en de Amerikaanse luchtmacht te volgen om de andere toestellen aan de grond te houden en te controleren. De reparatieduur wordt geschat op 5 werkdagen per motor, maar volgens Defensie is er momenteel wel een schaarste aan wisselstukken.

De huidige bewakingsmissie (QRA) boven het Benelux-luchtruim blijft wel operationeel. Ook zegt Defensie de nodige acties te ondernemen om de F-16’s die in operatie zijn, te voorzien van vervangingsmotoren. ‘Of andere naties hetzelfde probleem hebben, wordt momenteel onderzocht’, klinkt het nog.

De Europese partnerluchtmachten zijn op de hoogte gebracht.