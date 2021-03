Joachim Löw stopt na het EK als bondscoach van Duitsland

De Duitse bondscoach Joachim Löw stopt na het EK van komende zomer na vijftien jaar trouwe dienst. ‘Jogi’ had nochtans een contract tot 2022. In 2014 werd hij nog wereldkampioen met Die Mannschaft. Dat leverde hem veel krediet op, maar na het mislukte WK 2018 en de 6-0-nederlaag tegen Spanje in de Nations League in november was hij onder vuur gekomen. Daarom vroeg hij zelf aan de Duitse bond om zijn contract een jaartje vroeger stop te zetten.

Het nieuws is toch een beetje een donderslag bij heldere hemel in Duitsland. Daar lag Löw dus wel onder vuur, maar nadat de Duitse bond na het 6-0-debacle tegen Spanje alsnog zijn vertrouwen had uitgesproken in zijn selectieheer, leek het erop dat hij nog minstens zijn contract zou uitdoen.

‘Dit is een stap die ik heel bewust heb gezet, vol trots en met grote dankbaarheid, maar tegelijkertijd toch met enorm veel motivatie met het oog op het komende EK’, zegt Löw op de website van de Duitse bond. ‘Ik ben trots omdat het voor mij iets speciaals en bijzonders is me op deze manier te kunnen inzetten voor mijn land. En omdat ik in totaal al bijna 17 jaar (Löw werkte eerst twee jaar als assistent, red.) met de beste voetballers van het land heb kunnen werken en hen bij hun ontwikkeling heb mogen begeleiden. Met hen verbind ik grote triomfen en pijnlijke nederlagen, maar in de eerste plaats de vele wonderbaarlijke en magische momenten – niet alleen het winnen van het WK 2014 in Brazilië. Ik ben en blijf dankbaar tegenover de Duitse bond, die mij en de ploeg een ideale werkomgeving gegeven heeft.’

Het hoogtepunt van Löws carrière als bondscoach van Duitsland is zonder enige twijfel het WK van 2014, waarin vooral de 1-7-zege tegen favoriet en gastland Brazilië een legendarische match werd op een toernooi dat de Duitsers uiteindelijk ook zouden winnen. Vier jaar eerder had Löw al indruk gemaakt in Zuid-Afrika met een radicaal verjongd team met de toen nog onbekende Sami Khedira, Mesut Özil en Thomas Müller, dat aantrekkelijk en snel voetbal bracht met veel beweging. De derde plaats werd dan ook als een overhoopt succes gezien. Op de Europese kampioenschappen van 2008, 2012 en 2016 strandden de Duitsers in de halve finales.

Ontslag in de hand gewerkt door opgang van Flick

Pas op het WK 2018 kwam een einde aan de hoge vlucht van Die Mannschaft onder Löw. De uittredende wereldkampioen vloog er roemloos uit in de groepsfase tegen nochtans haalbare tegenstanders als Mexico, Zweden en Zuid-Korea. In de Nations League na het WK bleven de Duitsers onregelmatig presteren. In november leken ze nog op weg naar een plekje in de Final Four van 2021, maar een ongeziene 6-0-nederlaag tegen Spanje – een evenaring van hun zwaarste verlies ooit – deed de boeken toe.

Sinds de opmars van Löws voormalige assistent bij de Duitse nationale ploeg, Hansi Flick, bij Bayern, doen ook verhalen de ronde dat het succes van Die Mannschaft meer de verdienste zou zijn van people manager Flick dan van Löw zelf. Flick, die acht jaar als assistent bij de nationale ploeg werkte, had al afscheid genomen van de Duitse bond toen de neerwaartse spiraal begon. Niet toevallig werd hij de voorbije maanden stevig naar voren geschoven in Duitse media als opvolger van Löw op de lange termijn. Flick ligt wel nog tot de zomer van 2023 vast bij Bayern München, terwijl de Duitse bond komende zomer al iemand nodig heeft om Löw op te volgen.