Een non is bij het geweld in Myanmar tussen de politie en de betogers gaan staan. De beelden gaan de wereld rond.

De 45-jarige zuster Ann Rose Nu Tawng ging maandag in de stad Myitkyina in het noorden van Myanmar voor de politie op haar knieën zitten. Ze smeekte om niet meer op de betogers te schieten. ‘Ik zei: ik wil hier geen problemen en ik kan niet weggaan voor de politie weggaat’, vertelt ze. ‘Ik smeekte hen om niet op de kinderen te schieten.’

Op de beelden is te zien hoe ook twee politiemannen knielen. Volgens Tawng zeiden ze dat ze moesten ingrijpen om de betogingen te stoppen.

Volgens getuigen zijn maandag minstens twee demonstranten in de stad doodgeschoten. Drie anderen zouden gewond zijn geraakt. Op foto’s is te zien hoe Ann Rose Nu Tawng huilt bij het lichaam van een man die in het hoofd werd geschoten.

Ook vorige maand plaatste Tawng zichzelf tussen de politie en de betogers, zo melden lokale media. Ze zegt dat ze bereid was om te sterven. ‘Ze openden het vuur en begonnen demonstranten te slaan’, zei ze vrijdag ook aan Sky News. ‘Ik was gechoqueerd en ik dacht dat ik ging sterven. Ik besloot om te sterven. Ik vroeg en smeekte hen om het niet te doen en ik zei dat de demonstranten geen misdaad hadden begaan.’

Bij de protesten tegen de militaire coup in Myanmar zijn al meer dan zestig mensen gedood. Meer dan 1.800 mensen zouden zijn opgepakt.