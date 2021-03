Eerste transgender nieuwslezer in Bangladesh: ‘Dit is revolutionair’

Bangladesh, een land waar transgenders blootstaan aan discriminatie en geweld, heeft sinds maandag een transgender nieuwsanker op nationale televisie. Tashnuva Anan hoopt voor meer acceptatie te zorgen, zodat transgender jongeren bij hun gezinnen en op school kunnen blijven.

Tashnuva Anan las maandag, op internationale vrouwendag, voor het eerst het nieuws op de commerciële zender Boishakhi TV in Bangladesh. ‘Dit zou weleens revolutionair kunnen zijn. Het zou een nieuwe dimensie in het denken van de mensen kunnen betekenen’, zegt ze zelf.

Anan werd geboren als jongen, maar voelde in haar tienerjaren dat ze een meisje was. Net als vele lotgenoten zag ze zich verplicht om op jonge leeftijd haar conservatieve familie te verlaten. Jaren later - Anan is nu 29 jaar - bleek ze de beste kandidaat op een auditie voor de job van televisie-anker bij Boishakhi TV.

Het nieuwsanker zegt net als vele andere transgenders in Bangladesh slachtoffer te zijn geweest van seksueel misbruik, pesterijen en martelingen tijdens haar jeugd. Haar geluk was dat ze naar school kon blijven gaan, meent ze. Onlangs haalde ze zelfs een studiebeurs om volksgezondheid te gaan studeren aan een gerenommeerde universiteit in het land.

Stay in school

Die studies combineert de 29-jarige Anan nu met haar werk als nieuwsanker. Ook haar activiteiten als activiste voor transgenderrechten wil ze niet opgeven. ‘Ik zal me altijd blijven inzetten voor de transgendergemeenschap, zodat jonge transgenders bij hun gezinnen en op school kunnen blijven.’

Het is net omdat conservatieve families transgenderjongeren afstoten en hun opleiding afbreken, dat ze in de armoede belanden, volgens activisten. Zij schatten het aantal transgenders op meer dan 100.000, terwijl overheidscijfers het houden op zo’n 11.500. Velen van hen bedelen, doen sekswerk of zijn actief in de misdaad.

In november opende de eerste school voor transgenders van Bangladesh de deuren. Bij liefdadigheidsorganisaties leeft de hoop dat Anan een bron van inspiratie wordt voor de transgendergemeenschap. ‘De tijden veranderen. Dit soort mijlpaal is het resultaat van veel hard werk’, reageert Tanvir Islam van Bandhu, een organisatie voor maatschappelijk welzijn.