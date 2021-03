Oom die 12-jarige Ilias ontvoerde veroordeeld

Benyamine ‘Amin’ E. (26) is veroordeeld voor de ontvoering van zijn 12-jarige neefje Ilias in september vorig jaar. Hij krijgt vier jaar cel met uitstel.

Benyamine E. uit Berchem was in september met zijn neefje op een zwerftocht vertrokken, zonder zijn ouders in te lichten. De verdwijning werd meteen als onrustwekkend beschouwd en bracht een massale zoekactie op de been.

De verdediging betwistte dat er sprake was van ontvoering. Maar volgens de rechtbank is het bewezen dat de oom zijn neefje meenam met een list en dat zijn ‘goede bedoelingen’ geen afbreuk doen aan het feit dat ontvoering bewezen is.

‘Dat is maatschappelijk onaanvaardbaar en getuigt van gebrek aan respect voor de integriteit van de jongen’, aldus de rechtbank. ‘Hij maakte misbruik van zijn invloed op een twaalfjarige die slecht in zijn vel zit.’

Benyamine E. moet zich aan verschillende voorwaarden houden. Zo moet hij werken of een opleiding volgen. Hij moet zich ook laten begeleiden voor zijn autismeproblematiek.

De ouders van de jongen trokken zich terug uit de rechtszaak: voor hen is het belangrijker dat het contact binnen de familie kan worden hersteld.