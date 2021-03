Vader Meghan Markle: ‘Britse royals zijn geen racisten’

Thomas Markle, de vader van Meghan Markle, meent dat de Britse koninklijke familie niet racistisch is. Dat zei hij aan ITV. Intussen hult de koninklijke familie zelf zich in stilzwijgen.

‘Ik heb veel respect voor de royals, en ik denk helemaal niet dat de Britse koninklijke familie racistisch is’, zegt Thomas Markle in een reactie op het ophefmakende interview van prins Harry en zijn dochter. ‘Ik denk niet dat de Britten racistisch zijn, ik denk dat Los Angeles racistisch is, Californië is racistisch, maar de Britten niet denk ik.’

In hun interview aan Oprah Winfrey schetsen prins Harry en Meghan Markle geen fraai beeld van Buckingham Palace. De zwaarste aanval ging over de huidskleur van zoontje Archie. Nog voor die geboren is, zou Harry daarover al opmerkingen gekregen hebben van leden van zijn familie. Volgens Winfrey gaat het zeker niet om de Queen en prins Philip.

Thomas Markle hoopt dat die uitspraak niet meer dan een domme vraag was. ‘Het zou kunnen dat iemand gewoon een domme vraag stelde. Zo simpel kan het zijn. Eerder dan iemand die compleet racistisch is.’

Toch vindt de vader van Meghan Markle dat de uitspraak onderzocht zou moeten worden.

De relatie van Meghan Markle met haar vader is sinds haar huwelijk met prins Harry in 2018 vertroebeld. Hij vindt dat ze hem in de steek heeft gelaten toen hij een hartoperatie moest ondergaan. ‘De laatste keer dat we elkaar hebben gesproken, lag ik in een ziekenhuisbed. Sindsdien heb ik hen niet meer gehoord. Het kon ze niet schelen of ik zou doodgaan.’

DS VIDEO - Harry & Meghan in explosief interview: ‘Koningshuis maakte zich zorgen om huidskleur Archie’. Video: De Standaard

Druk

Van Buckingham Palace zelf wordt niet meteen een reactie verwacht op het interview. Wel zouden volgens de BBC al crisisvergaderingen zijn gehouden. De druk om te reageren neemt toe. Labour-leider Keir Starmer zei gisteren dat de beschuldigingen ernstig moeten worden genomen.

Premier Boris Johnson wilde zich gisteren niet aan de zaak verbranden, maar ging tegelijk pal achter koningin Elizabeth staan. ‘Ik heb altijd de grootste bewondering gehad voor de manier waarop ze het land verenigt. Ik geef al lang geen commentaar op zaken die te maken hebben met de koninklijke familie, en ik ben niet van plan dat te veranderen.’