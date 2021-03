Hoewel het aantal nieuwe ziekenhuisopnames stagneert, stijgt het aantal coronapatiënten in onze ziekenhuizen wel. Tegelijkertijd daalt aantal besmettingen licht terwijl het sterftecijfer stijgt. Viroloog Steven Van Gucht meer uitleg bij de coronacijfers. U kunt de persconferentie van het Crisiscentrum hierboven live volgen.

Het aantal patiënten met corona in de Belgische ziekenhuizen gaat nog altijd in stijgende lijn. Uit voorlopige cijfers blijkt dat zij maandag met 1.998 waren, 61 meer dan in het weekend. Het aantal besmettingen lag op gemiddeld 2.336 per dag. Dat is een lichte daling (-3 procent) van het weekgemiddelde. Bij de coronadoden is er wel een toename merkbaar. Het weekgemiddelde ligt nu op 26,3 per dag, een stijging met 11 procent.

Yves Van Laethem benadrukte nog eens hoe belangrijk de vaccinaties zijn. ‘Voor wie twijfelt aan het vaccin: ze zijn niet alleen effectief, ze zijn ook veilig. Er zijn wel bijwerkingen.’ Die staan volgens Van Laethem echter in contrast met de gevolgen van een covid-besmetting, zoals een ziekenhuisopname of een langdurige revalidatie. ‘Veel mensen ondervinden geen gevolgen van een besmetting, maar wie wil meedoen aan die loterij?’

‘Voorlopig ziet het ernaar uit dat we het plateau van de voorbije maanden niet verlaten’, aldus Steven Van Gucht. ‘Een stijging blijft uit. Jullie vastberadenheid loont.’ De viroloog benadrukte wel dat we de inspanningen moeten volhouden.

‘De versoepelingen kunnen enkel doorgaan onder de beschermende mantel van het vaccin en op voorwaarde dat de vaccinatiecampagne kan voortgezet worden’, waarschuwde Van Gucht. Hij verwees daarbij nog eens naar de dalende evolutie van het aantal overlijdens in woonzorgcentra sinds de vaccinatie daar begon.