Europees Parlement heft immuniteit Puigdemont op

De onschendbaarheid van de Catalaanse Europarlementsleden Carles Puigdemont, Toni Comin en Clara Ponsati wordt opgeheven. Dat heeft een meerderheid beslist in het Europees Parlement, dat zo ingaat op de vraag van de Spaanse justitie.

Het Spaanse gerecht heeft Europese aanhoudingsbevelen uit­gevaardigd tegen voormalig Catalaans minister-president Puigdemont en zijn partijgenoten, ­ex-ministers Comin en Ponsatí, voor hun betrokkenheid bij het Catalaanse onafhankelijkheidsreferendum van 2017.

De drie waren na het referendum naar België ­gevlucht. Ponsatí reisde later door naar Schotland. De procedure rond de aanhoudingsbevelen werd opgeschort, in afwachting van de stemming over hun immuniteit.

De commissie Juridische Zaken van het Europees Parlement had eind februari aanbevolen om de onschendbaarheid van de Catalaanse Europarlementsleden op te heffen, en dat advies werd maandagavond door een meerderheid van de parlementsleden gevolgd. 400 leden stemden voor het verzoek om de immuniteit van Puigdemont op te heffen, 248 stemden tegen en 45 onthielden zich. Voor Comín en Ponsatí was de uitslag 404 stemmen voor, 247 stemmen tegen en 42 onthoudingen.

De Vlaamse Europarlementsleden hadden maandag al laten verstaan tegen de opheffing van de immuniteit te zullen stemmen (N-VA, Vlaams Belang, SP.A en Groen) of zich te zullen onthouden (Open VLD en CD&V).

Puigdemont, Comín en Ponsatí hadden al voor de stemming aangegeven dat ze opnieuw naar het Europese Hof van Justitie zouden trekken als ze hun immuniteit zouden verliezen. Ze menen dat het Spaanse hooggerechtshof niet bevoegd is om zo’n verzoek te doen. De drie parlementsleden blijven ook protesteren tegen de ‘politieke aard’ van de procedures.