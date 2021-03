Niet eerste ­geval van ­gaybashing in regio Beveren

Minstens twee mannen stapten de voorbije weken in de buurt van Beveren naar de politie om in een proces-verbaal te laten noteren dat ze belaagd en beroofd waren door onbekenden. De twee kregen klappen en moesten hun waardevolle spullen af­geven. De mannen verklaarden dat ze allicht het slachtoffer ­waren van een bende die het gemunt had op ­homo’s.

Volgens de slachtoffers waren hun overvallers jonge mannen. De politie van Beveren startte daarop een onderzoek naar een ­mogelijke bende die ­homo­seksuelen viseert. Nu zal moeten blijken of er een link is met de drie jonge verdachten van de moord op David Polfliet.

Ook vroeger werden al feiten van gaybashing genoteerd in de streek. Over enkele weken ­moeten vier twintigers zich voor de correctionele rechtbank van Dendermonde ver­antwoorden omdat ze maandenlang mannen beroofden op een carpoolparking langs de E17 in Waasmunster, twintig ­kilometer van de plek waar David Polfliet werd ­gedood. Een vijfde minderjarig bendelid moet in die zaak voor de jeugdrechter verschijnen. Hun modus operandi was steeds dezelfde: de slachtoffers kregen een zak over het hoofd getrokken en moesten ­onder bedreiging van een wapen hun bankkaart afgeven. Een drietal mannen diende een klacht in bij de politie, maar het werkelijke aantal slachtoffers ligt wellicht hoger. Ook deze daders waren bekend bij het gerecht.