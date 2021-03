Grote politieoperatie in drugsmilieu: huiszoekingen in het hele land

Het gerecht in ons land heeft een zware slag toegebracht aan de georganiseerde misdaad. ER zijn verschillende huiszoekingen en arrestaties in een drugsonderzoek.

De acties vinden verspreid over het hele land plaats, maar concentreren zich voornamelijk in de regio Antwerpen. Meer dan 1.500 politieagenten voeren op meer dan 200 plekken huiszoekingen uit, onder leiding van een Mechelse onderzoeksrechter.

Het gerechtelijk onderzoek heeft niet alleen drughandelaars zelf in het vizier, maar ook andere personen die hun criminele activiteiten mogelijk maken of vergemakkelijken, zoals tipgevers, witwassers of mensen die omgekocht zijn om hun diensten te verlenen aan de criminelen. Er is ook sprake van internationale vertakkingen.