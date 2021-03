Plannen voor nieuwe reeks F.C. De Kampioenen opgeborgen

De acteurs van comedyreeks F.C. De Kampioenen zien af van het plan om 8 nieuwe afleveringen te maken. Die werden eind 2019 aangekondigd, maar die komen er voorlopig niet, meldt de nieuwsdienst van de VRT.

Helemaal onverwacht komt de beslissing niet. Johnny Voners, die in de reeks Xavier Waterslaeghers speelde, overleed in maart vorig jaar. Actrice An Swartenbroekx liet daarom eind vorig jaar al weten dat het wat haar betreft ‘heel moeilijk’ zou zijn om de nieuwe reeks te maken.

De overige acteurs zijn het daar mee eens, blijkt nu. Ze hebben ook aan de VRT laten weten dat ze een nieuwe reeks nu niet aan de orde vinden, klinkt het.

‘We zijn heel dankbaar voor wat de Kampioenen de voorbije jaren allemaal hebben gedaan voor de VRT, en het grote succes van de kerstspecial betekende een mooi hoogtepunt’, reageert VRT-woordvoerder Hans Van Goethem.

Van F.C. De Kampioenen zijn in dertig jaar tijd 273 afleveringen gemaakt, die nog regelmatig herhaald worden. Daarnaast verschenen er vier films en een eind 2020 nog een kerstspecial, goed voor bijna 2,4 miljoen kijkers.