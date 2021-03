Hooggerechtshof in Brazilië heft veroordeling van voormalig president Lula op

Het Hooggerechtshof in Brazilië heeft maandag de veroordeling van de vroegere president Luiz Inácio Lula da Silva opgeheven. Hiermee krijgt de 75-jarige Lula zijn politieke rechten terug, en kan hij het bij de volgende verkiezingen in 2022 opnemen tegen huidig president Jair Bolsonaro.

De populaire linkse politicus Lula was president tussen 2003 en 2011 in Brazilië. Maar in 2018 werd hij veroordeeld tot 12 jaar cel, wegens corruptie en witwaspraktijken. Door die veroordeling kon hij niet aan de presidentsverkiezingen deelnemen, hoewel hij in de peilingen voorop lag. De rechts-populistische Bolsonaro won, en de rechter die Lula veroordeelde was tot vorig jaar zijn minister van Justitie.

Lula werd in 2019 na 580 dagen in de gevangenis vrijgelaten. Het Hooggerechtshof oordeelt nu dat de toenmalige rechtbank van Curitiba niet bevoegd was, omdat de aanklacht tegen Lula geen direct verband hield met de anti-corruptieoperatie ‘Lava Jato’. Lula werd ervan beschuldigd een appartement te hebben ontvangen van een bouwconcern, wat hij altijd heeft ontkend.