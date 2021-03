Oostende vergeet te scoren, Gent boekt deugddoende zege

AA Gent heeft Anderlecht een handje geholpen. De Buffalo’s klopten KV Oostende maandagavond met 1-0 na een felbevochten pot voetbal. Hein Vanhaezebrouck heeft de reactie gekregen die hij had gevraagd na de bekeruitschakeling tegen Eupen. Met nog vier speeldagen in de reguliere competitie te gaan, deelt Oostende de vierde plaats met Anderlecht. Beerschot en OHL volgen op amper twee punten.

Het leven zit soms gek in elkaar. Exact een jaar geleden mocht AA Gent zich op dit moment opmaken voor play-off 1 en was KV Oostende verwikkeld in een strijd tegen de degradatie. 365 dagen en een pandemie later zouden de Buffalo’s al lang blij zijn met een ticket voor play-off 2 en is KVO dé attractie van de competitie die mag dromen van Europees voetbal.

Er is al veel gezegd en geschreven over het voetbal van Oostende. Een cijfer dat bewijst hoe indrukwekkend we de hoge druk van KVO nu precies mogen vinden, is de challenge intensity – een statistiek die uitdrukt hoe vaak een ploeg per minuut balbezit van de tegenstander probeert om het leer te onderscheppen. Oostende is met gemiddeld 7,2 intercepties per minuut de afgetekende leider in de Jupiler Pro League. Ter vergelijking: in de vijf grootste competities van Europa doet alleen het Leeds United van Marcelo Bielsa straffer dan KVO, met een gemiddelde van 8 intercepties per minuut.

Hein Vanhaezebrouck had in de aanloop naar de wedstrijd tegen Oostende nadrukkelijk zijn appreciatie geuit voor het voetbal van de Kustboys. En hij had zijn eigen jongens wakkergeschud na de bekeruitschakeling tegen Eupen. Dat was er maandagavond aan te zien. AA Gent speelde het spelletje van Oostende gretig mee en dat leverde voor de neutrale toeschouwer een bijzonder aangenaam kijkstuk op voor rust. Veel strijd, recuperaties hoog op de helft van de tegenstander, verticale passes: de eerste helft had het allemaal.

Het enige verschil tussen de twee ploegen: in tegenstelling tot de bezoekers creëerden de Buffalo’s in de eerste veertig minuten amper gevaar. Verder dan twee goeie kopkansen voor Bezus en Arslanagic kwam Gent in de eerste veertig minuten niet. KV Oostende was er daarentegen vier keer wél erg dichtbij. Zowel D’Haese als Gueye raakten het doelhout met een goed schot, diezelfde Gueye zag een halve omhaal gered door Bolat en Sakala mikte een open kopkans maar net naast.

Hadden we al gezegd dat het leven soms gek in elkaar zit? Wel, uiteindelijk ging niet KV Oostende, maar wel AA Gent met een voorsprong de rust in. Bezus, die op het Gentse middenveld Vadis Odjidja verving, maakte zich goed vrij tussen de lijnen en bediende Yaremchuk met een listig steekballetje. De Oekraïner werkte beheerst af en bracht de Buffalo’s – na een check van de VAR – knap op 1-0.

Vechtende Buffalo’s

Nog na de bekeruitschakeling tegen Eupen had Vanhaezebrouck geklaagd over de veel te slappe tweede helft van zijn ploeg. We kunnen ons dus wel voorstellen wat de coach zijn jongens maandagavond bij de rust heeft ingepeperd. De vraag was alleen hoe lang AA Gent het hoge tempo van de Kustboys kon blijven volgen.

Het antwoord: lang. Verrassend lang. Oostende slaagde er na rust eigenlijk amper in om Gent te bedreigen. Verder dan een knal van Hjulsager in de handen van Bolat en een afgeblokt schot van Bätzner kwamen de bezoekers niet. Samen met het doelgevaar zakte ook het spelniveau in de tweede helft. Helaas voor de neutrale toeschouwer.

Vanhaezebrouck zal het worst wezen. Mooi was het maandagavond lang niet altijd, maar de coach heeft wél de reactie gekregen waarop hij had gehoopt na de bekeruitschakeling tegen Eupen. De Buffalo’s doorstonden nog een slotoffensief(je) van de bezoekers en haalden drie felbevochten punten binnen. AA Gent springt zo naar de tiende plaats en kan play-off 2 nog steeds ruiken. Oostende laat de kans liggen om een kloofje te slaan en blijft de hete adem van Anderlecht in de nek voelen. Dat het nog spannend wordt bovenin.