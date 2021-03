Standbeelden met schorten en een statische betoging in Leuven voor Vrouwendag

Naar aanleiding van Internationale Vrouwendag heeft Campagne Rosa maandagavond, samen met een aantal andere vrouwenrechtenorganisaties, een statische betoging gehouden op het Martelarenplein in Leuven. Eerder op de dag werden ook al een aantal standbeelden aangekleed met schorten.

Op de betoging waren een kleine driehonderd mensen aanwezig. ‘We voeren strijd tegen seksime, en ijveren voor gelijke rechten tussen mannen en vrouwen en genderminderheden’, zegt Elise Craeghs van Campagne Rosa.

‘Concrete eisen die we stellen zijn bijvoorbeeld gratis maandverband en tampons op scholen, een minimumloon van 14 euro per uur en een 30-uren werkweek. Het zijn eisen die we al langer hebben, maar die nog altijd niet zijn doorgevoerd.’

Corona raakt vrouwen eerst

De impact van de coronacrisis op vrouwenrechten is volgens Craeghs niet te onderschatten. ‘In crisissen zien we vaak dat vrouwen het eerst getroffen worden, en bij deze crisis is dat niet anders. Vrouwen hebben meer loonverlies geleden, huiselijk geweld neemt toe, en veel vrouwen hebben hun werk verloren.’

De betogers respecteerden de coronamaatregelen grotendeels. Het merendeel hield voldoende afstand, ongeveer iedereen droeg een mondmasker. Omstreeks kwart voor acht patrouilleerde de politie om de coronamaatregelen te controleren.

Eén vrouwenstrijd

Tijdens de actie werden slogans geroepen, zoals ‘My body, my choice’ of ‘Internationale solidariteit, één vrouwenstrijd’ en ‘Women’s rights are under attack, fight back’. Naast Campagne Rosa waren ook leden van andere vrouwenrechtenorganisaties aanwezig, zoals Collecti.e.f 8 maars, Vrouwen in’t Zwart en KU Leuven Feminist Society. Die leden hielden ook elk enkele speeches.

Nadien volgde een ‘open mic’-moment, waarbij actievoerders zelf naar voren konden komen en hun ervaringen of motivaties konden delen. ‘Het is de eerste keer dat we met Campagne Rosa een feministische actie organiseren in Leuven, en we zijn super tevreden met de opkomst’, zegt Craeghs.

Taken eerlijker verdelen

‘Ik zou het niet kunnen om niet te komen’, zegt Bram Deraedemaeker, een actievoerder die zelf het woord nam tijdens het ‘open mic’-moment. Hij zong het bekende lied ‘Bread and Roses’, geïnspireerd op een speech die honderd jaar geleden werd gegeven door een Amerikaanse vrouwenrechtenactiviste. ‘Het is nog steeds erg belangrijk om op straat te komen en te ijveren voor fundamentele rechten. Ik voer al meer dan tien jaar actie voor vrouwenrechten, en als ik zie hoeveel het leeft vandaag, heb ik toch hoop.’

Maandagochtend vond er al een eerste actie plaats in Leuven van Collecti.e.f 8 maars, naar aanleiding van Internationale Vrouwendag. Zestien standbeelden werden aangekleed met schorten. ‘We hebben gekozen voor schorten om de huishoudelijke taken en zorgtaken te benadrukken’, zei Juna Ghaye van Collecti.e.f 8 maars daarover. ‘Die worden anno 2021 nog altijd het meest gedaan door vrouwen. We willen dat die taken eerlijker verdeeld worden.’