‘Opgeluchte’ Mertens gaat ronde verder in Dubai

Elise Mertens (WTA 18) heeft zich maandag met veel moeite geplaatst voor de tweede ronde van het WTA-toernooi in Dubai (hard/1.835.490 dollar). De Limburgse, het tiende reekshoofd, versloeg de Bulgaarse Viktoriya Tomova (WTA 140) in drie lange sets.

Na twee uur en 35 minuten stond de 4-6, 6-2 en 6-4 eindstand op het bord. De partij eindigde pas kort voor middernacht lokale tijd.

Het was het eerste onderlinge duel tussen de 25-jarige Mertens en de 26-jarige Tomova. Die werd in laatste instantie als ‘lucky loser’ opgetrommeld na het forfait van Fiona Ferro (WTA 39). De Française haalde vorige week de halve finales in Lyon en klaagde over vermoeidheid.

‘Opgelucht’

Mertens staat als achttiende een pak hoger op de ranking dan Tomova, nummer 140, maar van een niveauverschil viel weinig te merken. ‘Ik voel mij vooral opgelucht’, zei de Limburgse meteen na de match tijdens een interview on court. ‘Het was een heel spannende match. Zij haalde de eerste set binnen en ik probeerde daarna in de wedstrijd te blijven.’

Tomova viel in laatste instantie als ‘lucky loser’ in voor de Française Fiona Ferro. Die zegde af na haar halve finale vorige week in Lyon. ‘Ik hoorde het pas twintig minuten voor het begin van de match’, zei Mertens. ‘Dat is altijd wat lastig. Maar ik ben nu vooral blij dat ik door ben.’

Mertens neemt het in de zestiende finales op tegen de Amerikaanse Shelby Rogers (WTA 49). Zij zette de Estse Kaia Kanepi (WTA 62) opzij met 7-6 (7/4) en 6-2. In 2016 won Mertens op het toernooi van Mallorca haar enige eerdere ontmoeting met de 28-jarige Rogers.

In het dubbelspel vormt Mertens een duo met haar vaste partner Aryna Sabalenka. Na hun titel op de Australian Open vorige maand had Sabalenka nochtans aangekondigd zich voortaan te willen concentreren op het enkelspel. De twee vormen het eerste reekshoofd en komen pas in de achtste finales in actie.