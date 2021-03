Dodentol explosies in Equatoriaal-Guinea loopt op tot 98

Na de sterke explosies in een militair kamp in Equatoriaal-Guinea maandag zijn 98 doden geteld. Er vielen ook al 615 gewonden. Dat heeft de vicepresident, Teodoro Nguema Obiang Mangue, gemeld.

In het militaire kamp van Bata vonden maandag hevige explosies plaats. Die dag werd gewag gemaakt van minstens 20 doden en 420 gewonden. Dat is nu opgelopen tot 98 doden en 615 gewonden, bekrachtigt vicepresident Teodoro Nguema Obiang Mangue.

Van een aanslag is geen sprake, volgens de autoriteiten. Het ongeval was volgens president Teodoro Obiang te wijten aan ‘nalatigheid en onoplettendheid’. Onder de slachtoffers bevinden er zich volgens diverse media zowel soldaten als burgers.

In Bata en omgeving wonen ruim 800.000 inwoners. Het is de grootste stad van het West-Afrikaanse land en geldt als het economische centrum van de voormalige Spaanse kolonie. Equatoriaal-Guinea is sinds 1968 onafhankelijk.