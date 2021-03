D’Ieteren verhoogt winst in coronajaar

Auto-invoerder D’Ieteren heeft zijn belastbare winst met 11,2 procent verhoogd ondanks covid 19. Dat is te danken aan zijn glasdochter Belron.

D’Ieteren,invoerder van onder meer VW en Audi, zegt voor dit jaar een stijging te verwachten van zijn belastbare groepswinst met een kwart. Over afgelopen jaar stelt het een dividend voor van 1,35 euro bruto per aandeel: een stijging met 35 procent. De verwachte stijging van de groepswinst is gebaseerd op een verbetering van alle groepsactiviteiten.

Afgelopen jaar verkocht D’Ieteren 11,5 procent minder auto’s wat bij de autotak voor een winstdaling van net geen 20 procent zorgde. D’Ieteren won wel marktaandeel. Zo’n 80 basispunten waardoor het uitkwam op 23,6 procent van de markt. Afgelopen jaar waren de schriftjes van Moleskine, nog een overname onder destijds ceo Axel Miller (ex-Dexia), opnieuw het kneusje. De verkopen vielen met 37,6 procent terug en Moleskine incasseerde een verlies van 13,5 miljoen.