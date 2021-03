Onderzoeksrechter Serlippens moet zelf beslissen of ze aanblijft in onderzoek tegen Schild en Vrienden

In het gerechtelijk onderzoek rond Schild en Vrienden moet onderzoeksrechter Annemie Serlippens beslissen of ze zich terugtrekt na het wrakingsverzoek van hoofdverdachte Dries Van Langenhove, Kamerlid voor Vlaams Belang.

Onderzoeksrechter Serlippens sloot het gerechtelijk onderzoek naar Van Langenhove op 25 november vorig jaar af en maakte het aan het parket over voor de eindvordering. Het parket vraagt de verwijzing naar de correctionele rechtbank van Van Langenhove voor inbreuken op de racismewetgeving en inbreuken op de wapenwetgeving en voor acht andere leden van Schild & Vrienden de verwijzing voor inbreuken op de racismewetgeving en de negationismewetgeving.

Serlippens is voormalig persmagistraat en erg actief op Twitter. De verdediging van Van Langen­hove grijpt haar Twittergedrag aan om te claimen dat ze niet onpartijdig is. In het tien pagina’s tellende verzoekschrift tot wraking dat De Standaard kon inkijken zitten screenshots van verschillende tweets die door Serlippens geliket zouden zijn.

Serlippens moet zelf beslissen of ze aanblijft als onderzoeksrechter. Vorige maand weigerde ze op te stappen na een wrakingsverzoek van Jeroen Piqueur in de Optima-zaak, en het Gentse hof van beroep oordeelde toen dat de wraking gegrond was. Tegen dat arrest werd wel cassatieberoep aangetekend door het openbaar ministerie. Als Serlippens zich niet terugtrekt, moet het hof van beroep binnen acht dagen oordelen over het wrakingsverzoek.