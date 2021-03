Kostte mondmasker hordeloopster goud op het EK?

De Britse atlete Tiffany Porter eindigde afgelopen weekend tweede op de 60 m horden op het Europees Kampioenschap indoor in het Poolse Torun, net voor de Belgische Anne Zagré. Heeft het mondmasker dat ze droeg haar de eerste plaats gekost?

‘Zuiver fysiologisch kan er maar een heel klein effect zijn geweest’, zegt Jan Bourgois, professor inspanningsfysiologie aan de Universiteit Gent. ‘De 60 m horden is een kort nummer. Dat gaat om een inspanning van slechts zes à zeven seconden. Dan bepaalt het zuurstofverbruik de prestatie niet.’

‘Wat wel een rol kan spelen is het psychologisch effect. Een bevangen gevoel kan je prestatie nadelig beïnvloeden, maar de gedachte dat je iets goeds doet, kan je net helpen’, denkt professor Bourgois. Porter is het gewend om te trainen met een mondmasker. Ze voelt zich er naar eigen zeggen comfortabel bij. En al zegt ze in interviews dat ze niemand een slecht gevoel wil geven, ze staat zelf volledig achter het dragen van de maskers als maatregel tegen het virus.

Niet voor uithoudingssporten

Zullen andere sporters haar volgen? Professor Bourgois denkt van niet. ‘Bij uithoudingsnummers bijvoorbeeld heeft een mondmasker een immens effect. De reden is dat je met een mondmasker op harder moet werken om lucht, en dus zuurstof, in te ademen. Daar is de prestatie voor een groot deel afhankelijk van het zuurstofverbruik’, legt de professor uit.

Foto: AFP

Het zuurstofverbruik is belangrijk om energie te kunnen blijven leveren aan de spieren. ‘Op korte nummers als de 60 m horde haalt een atleet zijn energie uit de brandstof fosfocreatine. Daar heb je geen zuurstof voor nodig’, verklaart Bourgois.

Minder afkoeling

‘Atleten op langere nummers zie je met open mond sporten. Ze happen naar lucht. Met een mondmasker op zouden hun ademhalingsspieren harder moeten werken om voldoende lucht binnen te halen. Doordat die spieren ook zuurstof nodig hebben, blijft er minder over voor de spieren die in actie zijn.’

‘Een ander nadeel van een masker over je neus en mond tijdens een langer nummer is dat je lichaam niet kan verkoelen door de waterdamp die je uitademt. Het warmt dus harder op tijdens de wedstrijd’, voegt Bourgois nog toe.