De Russische Ilmira Bagrautinova, ballerina bij het wereldberoemde Mariinskitheater, heeft bij -15 graden Celsius scènes uit Tsjaikovski’s Zwanenmeer gedanst. Daarmee wil ze de aandacht trekken en voorkomen dat er een haven wordt gebouwd in een prachtig natuurgebied op zo’n 100 kilometer van Sint-Petersburg. Ze hoopt dat haar performance de zwanen in het gebied zal kunnen redden. Bekijk het in de video hierboven.