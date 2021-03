Vlaamse Europarlementsleden steunen opheffing immuniteit Puigdemont niet

Het Europees Parlement stemt vanavond over de opheffing van de onschendbaarheid van drie Catalaanse Europarlementsleden, op vraag van de Spaanse justitie. Het gaat om Carles Puigdemont, Toni Comin en Clara Ponsati. De zaak ligt gevoelig in België. Geen enkele van de Vlaamse Europarlementsleden stemt voor.

‘Het streven naar zelfbeschikkingsrecht verdient geen ballingschap en ook geen decennium achter tralies’, aldus Assita Kanko namens de drie Europarlementsleden van N-VA. ‘De N-VA-delegatie wil de drie Catalaanse collega’s niet naar de gevangenis sturen en stemt tegen de opheffing van hun immuniteit. Het zal wel kloppen dat er overtredingen tegen de Spaanse wet kunnen worden ingeroepen, maar toch vonden ook Belgische rechters dat niet alles juridisch klopte en gaven ze geen gehoor aan het verzoek tot uitlevering’, aldus Kanko.

De drie leden van het Vlaams Belang stemmen tegen. Ook Sara Matthieu (Groen) doet dat: ‘Het politiek conflict in Catalonië en Spanje moet met politieke middelen worden opgelost, niet door middel van justitie. Ik roep op om de dialoog tussen de Catalaanse en Spaanse regeringen te intensiveren om zo tot een politieke oplossing van het conflict te komen.’ Diezelfde redenering volgt ook Kathlaan Van Brempt (SP.A): ‘Mijn tegenstem moet niet gezien worden als een signaal tegen Spanje, wel als een signaal van grote bezorgdheid over de polarisering van het debat in het land. De schending van de grondwet door Catalaanse politici én de aantasting van de burgerrechten moeten worden opgelost.’

Hilde Vautmans en Guy Verhofstadt (Open VLD) onthouden zich: ‘De zaak dreigt politiek al te zeer misbruikt te worden’, aldus Vautmans. ‘Meestal stemt het parlement voor opheffing als het duidelijk gaat om feiten die niet met de uitvoering van het Europees ambt te maken hebben. Maar sommigen willen een teken geven over de politieke en juridische aanpak van de Catalaanse strijd binnen Spanje zelf. Dat is een belangrijk debat, maar in dit geval politiseert het op een onwenselijke manier de rol en de regels van het Europees Parlement.’

Ook de CD&V-Europarlementsleden Tom Vandenkendelaere en Cindy Franssen houden het bij een onthouding: ‘Gelet op de directe betrokkenheid van het Belgische gerecht in deze zaak, willen we ons afzijdig opstellen. Tegelijk willen we ons ook niet uitspreken over de schuld of onschuld van de drie individuen.’

De uitslag van de stemming is morgenochtend om 9 uur bekend.