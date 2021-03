Een baptistische predikant uit de Amerikaanse staat Missouri ligt onder vuur nadat hij seksistische uitspraken deed tijdens zijn preek. Hij zei onder andere dat vrouwen ‘er altijd goed moeten uit zien voor hun man’ en dat ze ‘slank moeten blijven’.

‘Iedere man heeft een aantrekkelijke vrouw nodig’, zei Stewart-Allen Clark tijdens zijn preek op 21 februari. Hij geeft toe dat ‘niet iedere vrouw eruit kan zien als “opper trophy wife” Melania Trump, maar dat wil niet zeggen dat je erbij mag lopen als een manwijf’. Hij zei ook dat een man vast niet zal vreemdgaan als een vrouw slank blijft. ‘Geef je man geen reden om rond te kijken’, vindt hij. ‘Seksuele aantrekkingskracht is de voornaamste reden dat mannen met vrouwen trouwen. Mannen hebben nu eenmaal behoeftes.’

De verantwoordelijkheid voor eventueel overspel ligt volgens Clak volledig bij de vrouwen. ‘Het is gewoon belangrijk voor een man om een mooie vrouw aan zijn arm te hebben’, zei hij. ‘Waarom laten vrouwen zich gaan zodra ze getrouwd zijn? Niet iedereen ziet er goed uit, maar je kan wel je best doen.’ De predikant geeft tips over make-up, haar, mode en seksuele intimiteit.

De video werd online gepost door een vrouw die een eerdere speech van hem gehoord had en kwaad was om wat hij zei. Duizenden mensen reageerden op de video, die vinden dat de predikant seksistisch is.

De General Baptist Ministries, waartoe de kerk van Clark behoort, reageerde op Facebook dat ‘General Baptists geloven dat iedere vrouw gemaakt is naar beeltenis van God, en dat ze zo moeten worden geëerd.’ Toch heeft dat ministerie geen invloed op zijn tewerkstelling, maar de predikant heeft zichzelf op non-actief geplaatst en krijgt professionele begeleiding.