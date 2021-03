Cees Bol wint tweede massasprint in Parijs-Nice, Michael Matthews nieuwe leider

De tweede etappe van Parijs-Nice is ondanks wat waaiervorming in het begin toch uitgedraaid op een massasprint. Daarin toonde de Nederlandse krachtpatser Cees Bol zich duidelijk de sterkste. Gele trui trui Sam Bennet werd pas vijfde waardoor hij zijn leidersplaats verliest aan Michael Matthews. Ex-wereldkampioen Mads Pedersen werd net als zondag tweede. Jasper Philipsen was de beste Belg op een ontgoochelende negende plaats.

Met Belgisch kampioen Dries De Bondt (Alpecin-Fenix) en Sander Armée (Qhubeka ASSOS) bestond de vlucht van de dag uit twee Belgen. Het duo reed een maximale voorsprong van zo’n vijf minuten bij elkaar, maar werd al op 95 kilometer van de aankomst weer gegrepen. In het peloton probeerden Trek-Segafredo en Deceuninck-Quick Step waaiers te trekken, maar na enkele schermutselingen kwamen alles opnieuw samen. Het was wachten op de eindsprint en daarin toonde Cees Bol zijn meesterschap. De Nederlander haalde het met voorsprong voor Pedersen en Matthews.

Dinsdag wacht de renners in de Koers naar de Zon een individuele tijdrit van 14,4 kilometer in en om Gien. Victor Campenaerts (Qhubeka ASSOS) is één van de favorieten, maar zal moeten afrekenen met andere tempobeulen zoals Primoz Roglic (Jumbo-Visma), Rohan Dennis (Ineos Grenadiers) en Rémi Cavagna (Deceuninck-Quick Step).

Rituitslag

1. Cees Bol (Team DSM)

2. Mads Pedersen (Trek - Segafredo)

3. Michael Matthews (Team BikeExchange)

4. Bryan Coquard (B&B Hotels p/b KTM)

5. George Bennett (Jumbo - Visma)

6. John Degenkolb (Lotto - Soudal)

7. Pascal Ackermann (BORA - hansgrohe)

8. Phil Bauhaus (Bahrain Victorious)

9. Jasper Philipsen (Alpecin - Fenix)

10. Rudy BarbierIsrael (Start-Up Nation)