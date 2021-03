6.500 doden blijken niet genoeg om het WK voetbal te boycotten

Later deze maand beginnen de Rode Duivels aan de kwalificatiewedstrijden voor het WK voetbal in Qatar. Maar dat WK is omstreden. Bij de bouw van de sportinfrastructuur vielen al 6500 doden.

In Noorwegen en vooral in Nederland gaan stemmen op om het WK te boycotten. Maar heeft zo’n boycot wel zin? En mogen we van voetballers verlangen dat zij een voorbeeldrol spelen in deze kwestie?

