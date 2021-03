Banksy veilt werk om geld op te halen voor Britse gezondheidsdienst

De Britse kunstenaar Banksy gaat een van zijn werken veilen en hoopt daarmee ruim 3 miljoen pond (3,5 miljoen euro) op te halen voor de Britse gezondheidsdienst, de NHS.

In mei 2020, tijdens de eerste coronagolf, had Banksy een werk met als titel ‘Game Changer’ aan het ziekenhuis van Southampton, in het zuiden van Engeland, geschonken. Op dat werk staat in het zwartwit een jongetje afgebeeld dat zijn Batman- en Supermanspeeltjes in de vuilbak heeft gegooid en in de plaats daarvan speelt met een verpleegsterpop, getooid met een cape en een mondmasker.

De anonieme kunstenaar heeft nu besloten om het originele werk te veilen en zo geld op te halen voor de NHS. Een replica van het werk blijft in het ziekenhuis. Het werk is ‘een persoonlijk eerbetoon’ aan de helden van de zorg, meent veilinghuis Christie’s. De ‘Game changer’ van Banksy ‘was een lichtpuntje voor het personeel en de patiënten van het ziekenhuis van Southampton en de artiest wil het nu veilen ten voordele van de NHS’, aldus Katharine Arnold die bij Christie’s verantwoordelijk is voor de naoorlogse en hedendaagse kunst in Europa.

Het werk gaat op 23 maart onder de hamer en zal naar schatting tussen de 2,5 en 3,5 miljoen pond opleveren.

De kunstenaar Banksy gaf eerder deze week een zeldzame inkijk in zijn werkwijze. In onderstaande video toont hij hoe de muurschildering op een gevangenismuur in Reading tot stand kwam.