Belgian Cats kennen hun tegenstanders op het EK basketbal: ‘Doel is top zes’

De loting in het Spaanse Valencia bracht de Belgian Cats in poule C met Turkije (worldranking 7), Slovenië (worldranking 30) en Bosnië (worldranking 34). Het EK gaat door van 17 tot 27 juni en dit in Spanje/Valencia en Frankrijk/Strasbourg. De Cats werken de eerste ronde in Strasbourg af. De ambitie is om net als in 2017 een medaille te veroveren.

De Belgian Cats, nummer zes van de wereld en reekshoofd op de EK-loting in Valencia, zaten in pot 1 en kregen een haalbare kaart voorgeschoteld. Emma Meesseman en co. zijn dan ook de groepsfavoriet.

‘Het doel is eerste te worden in de groep en zo rechtstreeks geplaatst te zijn voor de kwartfinales. Zo hebben we een dag recuperatie meer en moeten we geen extra match spelen. Uiteraard is het doel de top zes, wat ons een plaats geeft in de kwalificatietoernooien voor het WK 2022 in Australië. Voor de continuïteit van de Belgian Cats is het heel belangrijk daar te zijn,’ aldus bondscoach Philip Mestdagh van de Belgian Cats.

Het is voor de Belgian Cats het derde EK op een rij. In 2017 veroverde het historisch brons en 2019 werd het vijfde. De ambitie van dit EK is opnieuw een medaille.

Wedstrijdschema:

17 juni: België - Bosnië

18 juni: België - Slovenië

20 juni: België - Turkije

De groepswinnaar van elk van de vier poules stoten rechtstreeks door naar de kwartfinales. Nummers twee en drie spelen barrages voor een plek bij de laatste acht.

Foto: BELGA

Raman: ‘Zal toch een gevecht worden’

Jana Raman is gematigd optimistisch na de EK-loting. ‘Turkije staat wel nummer 7 op de wereldranglijst, maar is haalbaar. Bosnië is niet eenvoudig hoor en zal een gevecht worden. De Amerikaanse Jonquel Jones (1m98) is een ploegmaat van Emma Meesseman bij Ekaterinburg en beschikt over een Bosnisch paspoort. Slovenië is dan weer een ploeg die ons niet zo goed ligt. We moeten echter gaan voor groepswinst.’

Raman, die dit seizoen succesvol actief is bij Estudiantes Madrid, voelt zich na een coronabesmetting intussen beter. ‘Ik zit echter nog steeds in quarantaine en heb nog een negatieve PCR-test nodig om terug te kunnen aansluiten bij de groep.’

Wauters: ‘Op een EK zijn geen gemakkelijke matchen meer’

Kapitein Ann Wauters is voorzichtig. ‘Je spreekt hierover de top zestien van Europa. Er zijn op een EK dan ook geen gemakkelijke opdrachten meer. Onze loting valt inderdaad best mee, al blijft het opletten richting die eerste plaats. We zitten met twee ex-Joegoslavische landen in onze groep. Bosnië is een fel team waar we op het EK in 2019 en in de match voor de vijfde plaats veel last mee hadden. Slovenië mogen we niet onderschatten en Turkije blijft het nummer 7 van de wereld hé.’

‘We gaan in Strasbourg met hopelijk vele Belgische fans evenwel voor de eerste stek. Dan zouden we ook een extra rustdag voor de kwartfinales hebben. Dat is altijd een enorm voordeel om je ambities in te vullen. Een top zes plaats is de eerste insteek. Dan zijn we geplaatst voor de WK-kwalificaties die in 2022 in Australië doorgaan.’

Mestdagh: ‘Tevreden’

‘We vermijden Rusland en Zweden uit pot 2’, aldus bondscoach Philip Mestdagh bij Belga. ‘Dat was zwaarder geweest. Dus ja, we moeten tevreden zijn. Er staan geen zwakke teams op een EK bij de vrouwen (waar slechts 16 landen aan deelnemen, in vergelijking met 24 landen bij de mannen, red.). Uit pot 4 krijgen we Bosnië dat speelt met een genaturaliseerde Bahamaanse, Jonquel Jones (die samen met Emma Meesseman speelt bij Jekaterinenburg, red.). Het wordt voor Bosnië de eerste EK-deelname. Slovenië kennen we goed. Het is een niet te onderschatten team dat het elke ploeg lastig kan maken. Tot slot is er Turkije, de sterkste tegenstander. Ze hebben een sterk nationaal kampioenschap en kunnen ook rekenen op een genaturaliseerde Amerikaanse, Quanitra Hollingsworth.’

‘Ons doel is uiteraard groepswinnaar te worden en rechtstreeks door te gaan naar de kwartfinales. In de andere poule in Straatsburg, die we kruisen, zitten Frankrijk, Rusland, Tsjechië en Kroatië. Dat is een zeer zware poule en zij zijn onze tegenstanders in de kwartfinales of eventuele barragewedstrijden.’

‘We gaan ons zo goed mogelijk proberen voorbereiden. Dat is in deze coronatijden niet zo makkelijk. Het merendeel van de Cats speelt in grote buitenlandse kampioenschappen maar ook daar zijn uitgestelde wedstrijden en besmettingen. Het is een moeilijke situatie. Neem nu Jana Raman. Zij werd getroffen door covid-19 en deed dit jaar nauwelijks twaalf trainingen. Julie Allemand komt terug uit een blessure. Kyara Linskens werkt in Kortrijk elke dag met Ann Wauters om haar conditie terug te vinden na een knieoperatie. Het is de bedoeling dat zij klaar zijn om de voorbereiding met de groep te starten. Kyara zal waarschijnlijk niet meer in clubverband spelen. Het kan wel, maar het is geen must.’