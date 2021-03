Oprah: ‘Opmerking huidskleur kwam niet van Queen of prins Philip’

Iemand van de koninklijke familie zou zijn of haar zorgen geuit hebben bij prins Harry over de huidskleur van de ongeboren Archie. Maar het zou zeker niet over de Queen of prins Philip gaan.

‘Prins Harry vertelde me niet wie de uitspraken wel deed, maar drukte me op het hart dat het zeker niet zijn grootmoeder en grootvader waren’, zei Oprah over de uitspraken. ‘Als ik de kans had om die informatie te delen, mocht dat’, zei ze aan CBS News. Ze probeerde om zowel voor als achter de camera te achterhalen wie het wel was, maar de prins hield voet bij stuk.

‘Ze vroegen zich af hoe donker Archie zou zijn’, zei Meghan tijdens het spraakmakende interview met Oprah. Het paar weigerde echter te zeggen om wie het ging of om verdere details van het gesprek te delen. ‘Ik zal dat gesprek nooit delen. Maar op dat moment was het gênant. Ik was wat gechoqueerd’, aldus Harry.

Racisme was voor het koppel een van de hoofdredenen om een stap terug te zetten uit het koningshuis en te verhuizen. Ondanks alles benadrukten zowel Harry als Meghan dat hun band met de koningin goed is. Meghan omschreef de Queen als warm en uitnodigend, en Harry voegt eraan toe dat hij ‘erg veel respect’ heeft voor zijn grootmoeder.

De Britse Queen Elizabeth heeft zondagavond de natie toegesproken. Ze deed dat ter ere van Commonwealth Day. Toch valt vooral de timing van de toespraak op: slechts enkele uren voordat het spraakmakende tv-interview van Oprah Winfrey met prins Harry en Meghan Markle werd uitgezonden.