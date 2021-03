Europese winter was iets warmer dan gemiddeld

De wintertemperaturen voor heel Europa lagen iets boven het gemiddelde van de voorgaande jaren. Dat blijkt maandag uit cijfers van de Copernicus dienst voor klimaatverandering (C3S), de Europese klimaatdienst.

Tussen december en februari lag de temperatuur in heel Europa gemiddeld 0,6 graden hoger dan in de periode tussen 1991 en 2020. In vergelijking met de winter 2019-2020 was het gemiddeld wel 2,3 graden kouder, maar die winter staat in de geschiedenisboeken als de warmste ooit in Europa.

De laatste keer dat de winter in Europa kouder was dan gemiddeld was in 2016-2017, daarna moeten we al terug naar de winter van 2011-2012. De koudste winter de voorbije 30 jaar was die van 1995-1996, toen de temperatuur 2,1 graden lager lag dan gemiddeld.

De meest bovengemiddelde temperaturen werden wereldwijd opgetekend in het noordoosten van Canada, Groenland en de Noordelijke IJszee. In Europa was het vooral in het zuiden warmer dan gemiddeld.