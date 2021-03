De Croo wil strengere straffen voor seksueel geweld

Voor een verkrachting van een meerderjarige zonder verzwarende omstandigheden is vijf jaar gevangenisstraf het maximum in ons land. ‘Ik vind persoonlijk dat een maximumstraf van vijf jaar laag is’, zei premier Alexander De Croo maandag na afloop van zijn bezoek aan het Zorgcentrum na Seksueel Geweld in het UZ Gent

De premier kondigde er een verdubbeling van de middelen aan die zullen worden ingezet voor slachtoffers van seksueel geweld: van 8,5 miljoen euro vorig jaar naar 17,8 miljoen euro in 2023.

Vorige week ontstond beroering omdat twee daders in een verkrachtingszaak in Gent niet naar de cel moeten (ze kregen een celstraf met uitstel, nvdr.). Zonder zich uit te spreken over die specifieke zaak zei premier De Croo maandag dat hij persoonlijk vijf jaar gevangenisstraf voor verkrachters een lage straf vindt. Hij pleit voor een discussie hierover in het parlement.

• Vrouw verkracht op toilet, toch geen effectieve celstraf

Staatssecretaris Sarah Schlitz, die ook bij het bezoek aan het UZ Gent aanwezig was, ziet andere prioriteiten dan strengere straffen voor daders: ‘Een gevangenisstraf is maar één aspect. De begeleiding van daders om recidive te vermijden is ook essentieel. Wat fundamenteel is, is de strijd tegen straffeloosheid. Nog steeds blijft een derde van de aangiftes voor verkrachting zonder gevolg. Dat is echt een probleem. Dat is vandaag het voornaamste.’

Zorgcentra

Dit jaar openen er nog drie zorgcentra na seksueel geweld in Antwerpen, Charleroi en Leuven. In 2022 zullen er nog vier bijkomen. ‘Die zorgcentra zijn extreem belangrijk, omdat slachtoffers hier een globale aanpak krijgen’, zegt Schlitz. ‘In zo’n zorgcentrum krijgt het slachtoffer medische en psychologische hulp. Politie is ook aanwezig als het slachtoffer een klacht wenst neer te leggen. Het slachtoffer moet haar verhaal geen tien keer vertellen, ze wordt geloofd en van professionele hulpverleners krijgt ze te horen dat het ernstig is wat er gebeurd is en dat het niet haar schuld is. De strijd tegen seksueel geweld is één van de prioriteiten van deze regering. Ieder slachtoffer moet binnen de afstand van één uur een zorgcentrum na seksueel geweld kunnen vinden.’

In elk van de drie zorgcentra in ons land - UZ Gent, Universitair Medisch Centrum Sint-Pieter in Brussel en in Luik - zien ze gemiddeld 50 slachtoffers per maand. Tijdens de lockdown in het voorjaar van 2020 en tijdens de tweede golf in november was er een grote terugval. Ines Keygnaert, één van de bezielers van de zorgcentra na seksueel geweld, gaf nog enkele cijfers: ‘89% van de slachtoffers die zich melden, zijn vrouwen. Het oudste slachtoffer is 86 jaar, het jongste is 2 maand. De gemiddelde leeftijd is 25 jaar. Eén derde van de slachtoffers is minderjarig.’